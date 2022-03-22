問什麼懂什麼！這「3星座」自帶智慧光環 交友圈超廣

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雙子座因為平時特別愛社交，自己的社交能力也特別強，總是能夠在社交過程中學習到很多平時自己學習不到的知識，日積月累下自然就習得許多知識。見的人多了，什麼事都會知道一點，雖然不一定多麼深入和專業，但是你只要問什麼，他們都能說上幾句話。所以當你身邊有一個這樣的雙子座朋友存在，也會是一件非常幸福的事情，當你有什麼不知道的事情時，問問他們，多多少少都能夠回答你一些問題，還是很不錯的。
金牛座
金牛座在在日常生活中非常喜愛學習，他們會在自己的空餘時間去學習各種小知識。因為他們堅信不管是在什麼時候只要自己學習的知識夠多，不但能夠幫助到自己，也能夠幫助到別人。這樣的人，不管你問他們什麼，他們都會用超廣的知識面幫你答疑解惑。這是因為他們的目光比較長遠，不會只看著自己眼前的一塊地方。他們會提前做好很多準備，同時學習幾門技能，有備無患。
射手座
射手座的好奇心非常強，不管有什麼事情他們都會想著去探索，平時積累的東西多了，自然而然懂得也比較多，知識面也就比較廣。所以在這方面，你不管問什麼，他們都能解答你。因為就算他們自己不太喜歡，看到一個新的東西，也會引發好奇心，去查一查，日積月累下懂得東西自然而然就比別人多。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。