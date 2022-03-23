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NOW早報／凌晨花東強震！PTT「黃爆」嚇醒不敢睡：太誇張

▲今（23）日凌晨1點41花東地區發生強烈地震，讓許多網友紛紛湧入批踢踢，更罕見出現同時有9萬人在線的黃爆現象。（圖／翻攝自批踢踢）
▲今（23）日凌晨1點41花東地區發生強烈地震，讓許多網友紛紛湧入批踢踢，更罕見出現同時有9萬人在線的黃爆現象。（圖／翻攝自批踢踢）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 06:23:352022-03-23 06:30:16

深夜花東連續強震！批踢踢八卦版「黃爆」　9萬人全嚇壞

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今（23）日凌晨1點41花東地區發生強烈地震，全台有感，許多民眾手機都在睡夢中收到國家警報。震央位在花蓮縣近海，位於花蓮縣政府南方62.6公里。芮氏規模6.6，地震深度30.6公里。而緊接1點43分又發生芮氏規模6.1的強震，震央位於花蓮縣豐濱鄉，2分鐘連續強震，讓網友全嚇壞，批踢踢八卦版更發生同時超過9萬人在線的「黃爆」。

網友紛紛留言驚呼，「睡覺被搖醒」、「直接嚇死」、「真的有夠可怕」、「晃到我的書桌在撞牆」、「還以為頭暈」、「X！我人生第一次遇到這種震到完全醒過來，不敢繼續睡」、「我整個人被震到清醒，真的搖得太誇張了啦」。

▲▲花東地區23日凌晨1晚連續發生5次地震。（圖／中央氣象局）
▲花東地區23日凌晨1晚連續發生5次地震。（圖／中央氣象局）
1點41的地震在台東縣最大震度6弱，花蓮縣最大震度5強，南投縣4級、嘉義縣4級、高雄市4級、雲林縣4級、台中市4級、宜蘭縣4級、台南市4級、彰化縣4級、苗栗縣4級、新竹縣市4級、屏東縣3級、桃園縣3級、台北市3級、新北市3級、澎湖2級、馬祖1級。而1點43的地震則在花蓮縣、台東縣、南投縣、雲林縣最大震度4級。

今日天氣／全台有雨！鋒面通過水氣大幅增加

中央氣象局今（23）日表示，昨晚到今天早上，華南雲雨區東移，降雨最明顯，中部以北、金門、馬祖及澎湖地區容易降雨，北部地區及中南部山區也須留意局部大雨，南部、東半部地區也有機會出現短暫雨​；低溫方面，今日北部及東北部明顯轉涼，中南部及東半部氣溫也下降，中部以北、宜蘭最低溫落在16、17度，​南部、花東及澎湖則約為18、19度，金馬則落在12至14度。

▲下雨、豪雨、暴雨。（圖/NOWnews影像中心）
▲鋒面通過，全台今天有雨。（圖/NOWnews影像中心）
凌晨1晚連續6地震！全台有感晃超大　驚傳花蓮玉興橋斷裂

23日凌晨1時06分，花東地區發生有感地震，芮氏規模5.4，不料之後，卻接連再發生3次地震，分別是1點41分、43分、46分，其中41分跟43分的地震搖晃劇烈，甚至引起國家級警報，許多民眾紛紛上網PO文報平安，並聯繫親友們，而2點11分又發生芮氏規模4.9地震，37分發生芮氏規模5.3的地震，1點多到2點之間，竟連續發生6次地震。

根據目前收到的災情通報，屏東縣、花蓮地區、台南地區以及雙北地區，均無災情傳出，但獲報台11海線多處落石、南下車道石梯平到港口多處落石，並傳出花蓮玉興橋斷裂。而這次地震芮氏規模約在5.4到6.6之間，之後也不斷有小幅度的餘震，讓許多民眾想起前幾年的台南大地震。

▲花東地區23日凌晨1晚連續發生5次地震。（圖／中央氣象局）
▲花東地區23日凌晨1晚連續發生5次地震，驚傳花蓮玉興橋斷裂。（圖／中央氣象局）
花東強震！炎亞綸秒發「14字心得」　萬人嚇壞湧入留言

今（23）日凌晨花東地區連續發生地震，1點06、1點41、1點43、1點46接連4次，尤其1點41那次芮氏規模6.6，最大震度6弱，全台明顯有感。而素有地震預言家之稱的藝人炎亞綸也立即在臉書發文，瞬間吸引過萬網友按讚留言。

炎亞綸在臉書發文表示，「大家平安嗎？好久的一次，真的擔心！」而網友則紛紛在底下留言回覆說，「為什麼每次地震就會想到你？而且真的又是下雨後地震耶」、「平安」、「雖然嚇死了，但平安」、「再次證明炎P理論成立！」、「每逢地震都要來參拜一下地質權威才能安心睡覺」。

▲花東地區今（23）晨連續發生地震，全台有感，嚇壞不少民眾。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲花東地區今（23）晨連續發生地震，全台有感，嚇壞不少民眾。（圖／翻攝自中央氣象局）
最大的1點41分地震於台東縣最大震度6弱，花蓮縣最大震度5強，南投縣4級、嘉義縣4級、高雄市4級、雲林縣4級、台中市4級、宜蘭縣4級、台南市4級、彰化縣4級、苗栗縣4級、新竹縣市4級、屏東縣3級、桃園縣3級、台北市3級、新北市3級、澎湖2級、馬祖1級。

嘉義婚宴群聚擴大！座位圖曝光　即起禁止宴席逐桌敬酒

嘉義婚宴群聚再增6人採檢陽性！中央流行疫情指揮中心昨（22）日公佈用餐時的座位圖，指揮官陳時中也同步宣布，即日起禁止宴席逐桌敬酒。昨日國內新增10例本土個案，其中有6例與嘉義婚宴群聚相關，總計目前共有16人染疫，指揮中心也公開婚宴的座位示意圖。


指揮官陳時中表示，其中雲林退休校長（案22137）在嘉義婚宴上，有逐桌去跟大家敬酒，經疫調顯示該桌與鄰近桌都多人確診，因此經過討論後，決議將管制措施變嚴格，宣布即日起宴席不得逐桌敬酒敬茶。

▲指揮中心22日宣布，即日起宴席不得逐桌敬酒敬茶。（圖／指揮中心）
▲指揮中心22日宣布，即日起宴席不得逐桌敬酒敬茶。（圖／指揮中心）
美國FDA公告！台灣金針菇驗出「李斯特菌」　嚴重恐致命

根據美國食品藥品監督管理局（FDA）公告指出，加州衛生機關檢驗出台灣外銷金針菇(Product of Taiwan)，因遭「李斯特菌」汙染，目前正回收所有200 克/7.05 盎司包裝的金針菇，另外也提到，由於金針菇遭到細菌汙染，恐會造成年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒等，引發侵襲性感染，最嚴重可能會致命。

據了解，該家出口公司名稱為「彰化縣香菇合作社」(Changhua County Mushrooms Production Cooperative)，所外銷的200 克/7.05 盎司包裝的金針菇，因被檢驗出有「李斯特菌」，遭有關單位回收該產品。（編輯：張嘉哲）

▲美國FDA公告！台灣金針菇驗出「李斯特菌」。（圖／翻攝FDA官網）
▲美國FDA公告！台灣金針菇驗出「李斯特菌」。（圖／翻攝FDA官網）

快訊／花東地區01：41強烈地震！規模6.6　國家警報大響

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