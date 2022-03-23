花東深夜震翻！炎亞綸「7年前舊文」神預言 網朝聖全跪
花東地區今天凌晨從1點41分開始，一整個晚上連續7個強震，最強規模6.6，全台灣搖晃劇烈有感，不少人根本被嚇醒完全不敢再睡，而就有網友挖出因為「下雨地震說」，被封為地質系歌手炎亞綸7年前的貼文，直呼「這個預知真的是太狠了」、「炎P才是真的專家吧＝＝好狠啊」！
2015年在花蓮地震之後，炎亞綸就在臉書提出自己的「觀察」，他認為「乾燥的土壤因為下雨淋濕，又因為該處地質鬆軟而造成地震」，結果該理論一出，被許多網友嘲笑，認為根本是無稽之談，甚至封他為「地質系歌手」，隨後炎亞綸高EQ回應，表示自己從未鐵定表示「下雨與地震有絕對的關聯」，還引述交通部中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋的說法，並且感謝網友的指教。
不過，事後媒體記者接連詢問許多大學地質教授以及土木系教授，不少專家都透露「炎亞綸的說法並非全錯，事情的確可能會發生，下雨造成的侵蝕作用，的確有可能讓斷層上的地殼壓力減輕，而誘發地震，只不過這種型態在台灣發生機率比較罕見，水造成地殼的改變，只是誘發地震，更早產生地震而已，台灣地震主因還是來自斷層」。
如今，在7年後的今天，才剛變天下雨就馬上發生大地震，讓不少網友直接朝聖2015這篇貼文，紛紛留言「炎亞綸才是真的預言家！」、「炎董，你這樣預言太狠了吧」、「穿越朝聖+1」、「我不知道七年前留言的大家，此刻心情怎麼樣」、「結果真的剛下雨就大地震，好可怕的巧合啊」、「跪了，只有炎P眼睛才是雪亮的XD」。（編輯：張嘉哲）