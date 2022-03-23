花蓮一夜狂震45次！詭異撞「921巧合」 眾發毛整晚不睡
花東地區今（23）日從凌晨1時6分開始發生地震，一路到早上7點01分時，已經發生了45次地震，其中又以1時41分規模6.6、1時43分規模6.1最大，全台都能感受到明顯搖晃，嚇醒不少民眾，而也有網友發現，這次大地震發生的時間點，竟然與當時921發生的時間點相差不遠，整晚乾脆不睡，害怕921事件重演。
根據中央氣象局資訊，今天凌晨1時6分先發生規模5.4的地震之後，1時41分再度發生強烈地震，央位在花蓮縣近海，位於花蓮縣政府南方62.6公里。芮氏規模6.6；接著1時43分又發生芮氏規模6.1的強震；隨後1時46分再度發生芮氏規模4.7的地震，整夜至早上7點01分時，已經發生了45次大大小小的地震。
而雖然目前未傳出重大災情，但仍有花東地區橋墩斷裂以及公路落石掉落的消息，甚至也有民眾發出在地超商被震到東西散落一地的畫面，甚至天花板也被震到管線整個露出，讓不少民眾被震醒之後乾脆索性不睡。
而回顧921大地震當時發生時機點，就是在1999年9月21日凌晨1點47分，結果今天凌晨的地震，最大地震密集的時間點就位於1點41分至46分，不少網友紛紛上網討論「跟921時間真的好接近，太可怕的巧合」、「跟921時間只差沒幾分鐘，我直接整晚不睡了」、「有一種921噩夢重演的感覺，真的晃得太誇張，發生時間好接近」、「好毛，真的不要這樣，不想再想起921了.....」、「真的跟921相差沒幾分鐘，太可怕，我整晚沒睡」。（編輯：張嘉哲）