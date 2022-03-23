泡麵掀開「卡一塊咖啡色」他愣爆！真相曝光 網讚長知識
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜或者正餐的首選，而市售泡麵還分成袋裝泡麵以及碗裝泡麵兩種，因應不同的情境提供民眾做選擇。近日，就有民眾吃碗裝泡麵時，結果一打開卻發現麵體中間顏色竟然不同，是一塊咖啡色的印記，跟旁邊的麵體顏色相比非常突兀，讓他好奇這樣到底是還能不能吃，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆料公社」貼文指出「怎麼我的泡麵就多了胎記啊？這樣是還可以吃嗎？在線等」只見貼出的照片，原PO吃的是碗裝泡麵，結果一打開把醬包拿開之後，卻發現裡頭的麵體原本應該整片淺黃色，但中間卻多出一塊咖啡色的印記，整個與其他麵體顏色完全不搭嘎，讓人好奇這樣的泡麵到底是怎麼回事。
貼文一出，網友紛紛回應「哇！還真的沒看過」、「隱藏版的醬油泡麵？」、「隱藏版的吧，感覺遇到的機率超級小」、「吃20年沒看過這種泡麵體欸」、「阿就炭治郎代言的泡麵啊XD」、「是不是混到別種麵體之類的啊」、「這碗應該可以換一整箱的泡麵喔，打給廠商看看」。
不過，貼文也釣出前泡麵工廠員工解開答案「這個是上一輪卡在碗裡沒掉出來的麵條，跟著第二輪的麵條又油炸了一次，所以顏色就會比較深，我之前是在泡麵廠工作的，因為這種炸到過火，有時候焦掉了，含油量也比較高，我個人是不會吃，可以打給廠商反應即可」該回應也讓不少網友紛紛狂讚「哇！真的長知識欸」、「長知識了！下次知道怎麼處理了」。（編輯：張嘉哲）