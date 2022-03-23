COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

泡麵掀開「卡一塊咖啡色」他愣爆！真相曝光　網讚長知識

▲網友分享自己要想用泡麵時，打開卻驚見詭異的咖啡色麵體，讓他好奇這到底能不能吃。（圖/爆料公社）
▲網友分享自己要想用泡麵時，打開卻驚見詭異的咖啡色麵體，讓他好奇這到底能不能吃。（圖/爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 08:20:45

泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜或者正餐的首選，而市售泡麵還分成袋裝泡麵以及碗裝泡麵兩種，因應不同的情境提供民眾做選擇。近日，就有民眾吃碗裝泡麵時，結果一打開卻發現麵體中間顏色竟然不同，是一塊咖啡色的印記，跟旁邊的麵體顏色相比非常突兀，讓他好奇這樣到底是還能不能吃，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「爆料公社」貼文指出「怎麼我的泡麵就多了胎記啊？這樣是還可以吃嗎？在線等」只見貼出的照片，原PO吃的是碗裝泡麵，結果一打開把醬包拿開之後，卻發現裡頭的麵體原本應該整片淺黃色，但中間卻多出一塊咖啡色的印記，整個與其他麵體顏色完全不搭嘎，讓人好奇這樣的泡麵到底是怎麼回事。

▲
▲網友分享自己買到一碗麵體顏色不同的泡麵，讓不少人驚呼。（圖/爆料公社）
貼文一出，網友紛紛回應「哇！還真的沒看過」、「隱藏版的醬油泡麵？」、「隱藏版的吧，感覺遇到的機率超級小」、「吃20年沒看過這種泡麵體欸」、「阿就炭治郎代言的泡麵啊XD」、「是不是混到別種麵體之類的啊」、「這碗應該可以換一整箱的泡麵喔，打給廠商看看」。

不過，貼文也釣出前泡麵工廠員工解開答案「這個是上一輪卡在碗裡沒掉出來的麵條，跟著第二輪的麵條又油炸了一次，所以顏色就會比較深，我之前是在泡麵廠工作的，因為這種炸到過火，有時候焦掉了，含油量也比較高，我個人是不會吃，可以打給廠商反應即可」該回應也讓不少網友紛紛狂讚「哇！真的長知識欸」、「長知識了！下次知道怎麼處理了」。（編輯：張嘉哲）

台灣泡麵隱藏一哥？女挖「這碗」躲在中部：活20年沒看過

泡麵蓋「戳4洞」要幹嘛？真實用途抖出：整碗好吃一百倍

比泡麵還要強？他拿「這碗」一吃香爆：活了20幾年都不知

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀