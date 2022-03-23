為何好市多正職員工超少？店員揭「真相」：工讀生當20年

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貼文一出，網友紛紛回應「好市多裡面的員工多數都是PT沒錯喔，正職通常都是主管職」、「裡面的制度是每一年會招3個月季節性員工，試用過後有被留下來，才會轉為正式員工，如果是兼職每週保底24hr，正職保底40hr」、「不管正職兼職都是算時薪，現在進來起薪197，每工作時數滿1040小時電腦就會自動往上調一階時薪」、「正職跟工讀都領時薪，但正職一週一定有40小時，加班的話當天主任會問要不要加，有加班費，我男友做四年多，年假好像有10多天以上」。
而《NOWnews》記者也實際詢問資深員工陳先生，他向記者透露「好市多真正的正職就是主管職，對我們來說雖然名義是正職，但還是以計時人員薪水來算，也就是外面的工讀生的概念，只是差在說給你正職名義，一個禮拜會保底讓你上滿40小時，但如果是兼職的話通常是一個禮拜保底24hr」。
而陳先生也不吝嗇跟我們分享，目前自己的時薪一個小時是260元，他透露「好市多只要做滿一年就會有10天的特休假，接著隨著資歷，最高可以到一年有28天特休，每做滿1040小時就會調一次薪，只要長期待著就能穩定加薪，其實很多人會一直在好市多工作是因為現在外面薪水真的太低，但好市多出手大方，即便是用計時人員方式計算薪水，福利也是給得非常足，所以其實流動率真的非常低，才會有很多人想進來工作卻進不來的情況，因為這種工作真的一輩子也找不到幾個了，工讀正職就算做20年薪水都還是屌打一堆公司」。（編輯：張嘉哲）