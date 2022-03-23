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為何好市多正職員工超少？店員揭「真相」：工讀生當20年

▲知名美式賣場好市多在台灣擁有高人氣，大份量又琳瑯滿目的商品，無疑是台灣賣場霸主之一。（圖／記者張嘉哲攝）
▲知名美式賣場好市多在台灣擁有高人氣，大份量又琳瑯滿目的商品，無疑是台灣賣場霸主之一。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 08:51:19

知名美式賣場好市多在台灣擁有高人氣，因為會員制度導致商品價格大幅下降，大份量又琳瑯滿目的商品，無疑是台灣賣場霸主之一。而就有網友透露，自己非常想要去好市多工作，但卻發現裡面的人就連正職也是計時人員，好奇為何不是用正職月薪制度，貼文引發廣大迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「請問有好市多正職的前輩可以分享一下經驗嗎？包括福利、特休、退休金之類的，我只知道說假非常多，但聽說正職的人也是時薪制？然後規定員工一天最多只能上班8hr，真希望能多一點這種公司啊，真的有在注重員工的肝.......」。

貼文一出，網友紛紛回應「好市多裡面的員工多數都是PT沒錯喔，正職通常都是主管職」、「裡面的制度是每一年會招3個月季節性員工，試用過後有被留下來，才會轉為正式員工，如果是兼職每週保底24hr，正職保底40hr」、「不管正職兼職都是算時薪，現在進來起薪197，每工作時數滿1040小時電腦就會自動往上調一階時薪」、「正職跟工讀都領時薪，但正職一週一定有40小時，加班的話當天主任會問要不要加，有加班費，我男友做四年多，年假好像有10多天以上」。

▲原PO表示他日前到好市多買咖啡，竟然被送了一個驚喜小物「蛋糕」，讓他超級開心「都沒人講過耶」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲網友想要進到好市多工作，卻發現正職員工也都是以計時人員來算薪資，引發討論。（示意圖／記者陳雅雲攝）
而《NOWnews》記者也實際詢問資深員工陳先生，他向記者透露「好市多真正的正職就是主管職，對我們來說雖然名義是正職，但還是以計時人員薪水來算，也就是外面的工讀生的概念，只是差在說給你正職名義，一個禮拜會保底讓你上滿40小時，但如果是兼職的話通常是一個禮拜保底24hr」。

而陳先生也不吝嗇跟我們分享，目前自己的時薪一個小時是260元，他透露「好市多只要做滿一年就會有10天的特休假，接著隨著資歷，最高可以到一年有28天特休，每做滿1040小時就會調一次薪，只要長期待著就能穩定加薪，其實很多人會一直在好市多工作是因為現在外面薪水真的太低，但好市多出手大方，即便是用計時人員方式計算薪水，福利也是給得非常足，所以其實流動率真的非常低，才會有很多人想進來工作卻進不來的情況，因為這種工作真的一輩子也找不到幾個了，工讀正職就算做20年薪水都還是屌打一堆公司」。（編輯：張嘉哲）

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