國家警報雪恥了！「地震10秒前」響爆全台 網刷整排狂讚
今（23）日凌晨1點41分，花東地區發生強烈地震，芮氏規模6.6，地震深度30.6公里，全台有感，搖晃時間頗長，而由於地震發生在凌晨，不少民眾在睡夢被「國家警報」驚醒，眾人也紛紛大讚，這次警報來的及時，讓大家在地震前多了些準備。
許多網友在PTT發文表示，「根據氣象局地震報告，第一起規模6.6地震，發震時間為01:41:39，然後國家級警報，由系統自動推送的時間為01:41:55，兩者中間差距只有 16 秒，這應該給簡訊一個掌聲了」，另一名網友也發文指出「今天的國家級警報特別靈？ 以往很多次都沒收到的我，今天每個都收到」。
不僅如此，網紅「星期天配音是對的」深夜也在臉書粉專發文，他說道「這次警報有提前來！好優秀」，甚至在留言區透過「提前收到警報的+1，沒有的+0」調查網友狀況，結果回覆區下方湧入許多人都刷一排+1，只有少數人是+0，表示自己沒有收到。
此次警報提前在地震前公布，網友也在各文章中紛紛留言，「優秀、不是被地震搖醒、是被手機震醒的」、「手機響後，起床跑到門口才開始搖」、「這次先聽到警報才感覺晃的，幫助很大」、「一開始還以為手機騙人，過沒幾秒我就被打臉了」、「這次很可以」、「提前有10秒吧，我看到就超怕」、「這次提早很多，真的值的稱讚」。（編輯：張志浩）