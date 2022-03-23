台北「滷味建築」被外國人笑！官方不忍了 7字神回嗨爆
位在士林夜市旁的台北表演藝術中心，歷經長達10年的工期，，即將於7月完工，並於8月1日正式開幕，其中北藝特殊的「巨型球體」建築設計，更是各界熱議的話題，近日網上就流傳一張北藝建築外觀像「貢丸、米血、百頁豆腐」的梗圖，而官方也幽默的在臉書發文自嘲，吸引眾多網友和名人留言。
前陣子，國外網友在推特分享台北表演藝術中心建築外觀照，結果被笑稱像「腫瘤」、「巨大沙灘球」；而近日網上流傳的梗圖照片中，則將北藝突出的「球劇場」比喻為貢丸，後方黑色建築主體比喻為米血，旁邊白色外觀的劇院比喻為百頁豆腐，三者就像一份「滷味套餐」，昨（22）日，北藝也在官方臉書分享梗圖，並寫下「這幾天小編的信箱全是這張圖，但『這個套餐我可以』」。
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「老闆，幫我加大辣」、「裡面會演《苦滷人生》嗎」、「都是我喜歡吃的」、「所以我說，醬汁呢」、「旁邊的樹像香菜」、「民以食為天，想像力真強」、「貢丸還插著還筷子」、「藝術中心裡面一定要賣這個組合」。
此外，貼文下方也湧入不少名人留言，包括台北市副市長黃珊珊「還好不是睡前看到這張圖，會餓」、豆花妹蔡黃汝「這可以，這時間看了餓了」、謝忻「直接麻辣燙」、小嫻 （黃瑜嫻）「用滷的、炸的、放火鍋、烤肉都可以耶」。
事實上，據台北表演藝術中心官網資料顯示，建築設計師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）在1994年初訪台北時曾以「難以承受的樂園」描繪他所見，建築提案前，他重返台北造訪夜市時，又以夜市內「鴛鴦火鍋」的大雜燴啟發他的設計，認為現實在此地被燉煮、提煉，而其湯汁氣味則不斷地一再溢出，混入旁邊的街巷與夜市裡。（編輯：張志浩）