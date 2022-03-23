限速52公里！他接罰單「超速1公里」無奈喊：該申訴嗎？
無論是騎士或是汽車駕駛，都要遵守交通規則，以免觸法傷害別人，也會吃上一張貴桑桑的罰單。一名網友日前收到一張罰單，上頭寫著他「超速1公里」，讓他忍不住抱怨：「這單是該繳，還是該申訴？有沒有人遇過這樣的。」
原來這名男子在《爆料公社公開版》表示今年2月中行經高雄民族一路時，被拍到在慢車道超速，由於罰單上寫著必須繳納1200元罰金，但是仔細一看違規事項中寫著「限速52公里、經測速時速53公里，超速1公里」哭笑不得的差距讓他忍不住懷疑到底該申訴還是該繳單？
貼文一出立刻引來網友討論：「我還是第一次看到有52這種速度的……」、「第一次看到不是整數的，一定要申訴的啊！」、「好奇？台灣有限速52公里的路段？」、「我想了想……對啊！有哪條路限速有個位數的啦～」。
而也有眼尖網友依照罰單上的地址找出了街景圖，路邊的道路限速標示的卻是「40公里」，並有著：「前有測速照相，請減速慢行」的告示牌，因此有不少網友回應：「他只是打成52，實際40，你還是超速13……你申訴只是重新開單，違規還是事實。」、「就算單子40開錯成52，超速是事實應該無法申訴成功！」、「限速是40，民族路上跟裕誠路交接口往南下方向這段也有，我上個月也是一張罰1400！」。（編輯：陳珮瑜）