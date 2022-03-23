凌晨地震狂搖！她淚憶921「醒來剩我一人」 知真相心碎
今（23）日凌晨1點41分，花蓮縣近海發生規模6.6強震，全台有感，由於發生時間與1999年921大地震皆在凌晨，引來不少台灣人回憶起的恐怖過往。對此，就有一名女網友回想起921大地震當天，醒來時身旁已空無一人，得知真相後成為她另一種心理陰影。
有網友於PTT八卦板以「921那天在幹嘛還在記得嗎」為題發文，指出921大地震當時人正在台中補習街的宿舍內，大約凌晨一點就被室友叫醒，「天搖地動，後來，舍監帶全部的人，去附近公園草地上避難，最後借電話才聯絡上父母」。驚悚的經歷，也讓他好奇詢問「大家還記得那時候在幹嘛嗎？？有沒有八卦？時間超接近，想起恐怖的回憶= =」。
對此，就有一名女網友回文分享，指出當年921大地震發生時，自己年僅不到10歲，當晚起床她發現一片黑，平常睡在身旁的媽媽跟弟弟都消失了，「等睡在一樓的爸爸拿手電筒上樓牽我下樓」。
但她下秒便得知家人消失的真相，「我才知道原來大地震時，我媽只帶我弟逃到門口，留我自己在床上。雖然平時就知道她重男輕女，但是沒想到這麼嚴重…」無奈表示當天全家人平安，卻造成她另一種層面的心理陰影。
貼文一出，隨即引起不少人傻眼留言，「雙重打擊」、「這種陰影比地震更大...」、「拍拍，這種事真的會陰影」、「早點認清也好，幫QQ」、「有過份到」、「幫QQ，希望長大有好點了」。（編輯：陳雅雲）