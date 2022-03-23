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台式飯糰的靈魂配料？最強搭配法　沒包「這料」完全走味

▲台式飯糰怎麼包才對味？靈魂配料每每引起網友熱議，網路調查聲量冠軍由「油條」勝出。（圖／「NASH，神之領域」提供）
▲台式飯糰怎麼包才對味？靈魂配料每每引起網友熱議，網路調查聲量冠軍由「油條」勝出。（圖／「NASH，神之領域」提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-23 12:51:55

有「飯糰界霸主」之稱的台式飯糰，捏成圓滾滾一大團，比起精緻小巧的三角日式飯糰，許多台灣民眾還是偏好前者，配料豐富又能吃粗飽。軟Q糯米搭配各式內餡組成的台式飯糰，該選哪些靈魂配料往往引起熱議，《Social Lab社群實驗室》分析近3個月飯糰配料的網路聲量，其中油條擊敗眾多食材，就有網友打趣說：「靈魂是什麼我不知道，但飯糰的脊椎肯定是油條。」

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台式飯糰是民眾吃早餐、宵夜的首選，《Social Lab社群實驗室》盤點最受網友熱議的飯糰配料，其中網路聲量最高的就是油條，熱門搭配法包括：「油條跟半熟的蠔油荷包蛋」、「油條、蛋、肉鬆， 如果有豆棗或豆枝，直接提升一個層次」、「靈魂還是在米，不是配料，不過特色應該是油條沒錯」、「老油條，只要加白糖就完美，其他都不需要」。

▲不只網路調查「油條」的聲量最高，在相關討論串中，網友幾乎一面倒力推飯糰必包「油條」。（圖／「NASH，神之領域」提供）
▲不只網路調查「油條」的聲量最高，在相關討論串中，網友幾乎一面倒力推飯糰必包「油條」。（圖／「NASH，神之領域」提供）
油條奪下民眾心中配料首選，第2名至第5名依序是肉鬆、海苔、香腸及起司，而菜脯、酸菜、鹹蛋則分居第6、7、8名。網友們對於配料各持己見：「沒有肉鬆的根本不是飯糰」、「一定要包海苔」、「肉鬆菜脯這種傳統料最讚」。

除了常見的傳統配料，香腸、酸菜也受到諸多討論，網友大推蒸香腸不油不硬，口感味道很配飯糰，而且包了香腸的飯糰較紮實，吃起來很滿足。此外，如果是能生津解渴的酸菜，包著一起吃更解膩。

▲酸菜、菜脯、肉鬆、蛋都是台式飯糰的傳統配料。（圖／「NASH，神之領域」提供）
▲酸菜、菜脯、肉鬆、蛋都是台式飯糰的傳統配料。（圖／「NASH，神之領域」提供）
部份民眾無法想像在飯糰裡加入起司，吃過的人反而認為：「本來以為很奇怪，結果其實很搭」、「吃下去會牽絲，很過癮」，並建議可以加點培根或蛋，口感層次更豐富。而支持包鹹蛋的網友則分為蛋黃派跟全蛋派，雖然喜歡飯糰包鹹蛋的人並不多，但對於鹹蛋的鹹香氣味卻非常死忠。
 

▲台式飯糰包入起司有種意外的美味。（圖／「NASH，神之領域」提供）
▲台式飯糰包入起司有種意外的美味。（圖／「NASH，神之領域」提供）

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