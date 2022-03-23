強震前「國家警報」狂響！網愣：10秒能幹嘛 真實用途曝
今（23）日凌晨1點41分，花東地區發生強烈地震，芮氏規模6.6，全台搖晃有感，而由於地震發生在凌晨，不少民眾在睡夢中被「國家級警報」驚醒，且發現在這次國家級警報竟然在地震來10秒之前就收到，讓不少民眾大讚真的有雪恥到！不過，就有網友討論「大家都在狂讚10秒前的警報，請問這10秒是有何作用？」貼文引發熱議。
一名網友在PTT貼文指出「我看很多人都認為，今天那樣的地震警報很粗暴，因為會打擾到睡眠，還有人認為如果發生強震，那10秒的提前警報根本就不能幹嘛，這樣的言論其實不算少，但這讓我想起朋友妹妹在921那年考上大學，準備開心的大學生活，但那一晚過後她再也沒有回到老家， 20年過去了，對我們這些老人來講，就跟今天一樣，地震依然頻繁沒有改變，但是有警報了，雖然一開始不夠好，但總比沒有好，為什麼你會覺得不夠用，因為你沒想過你要怎麼用！」
貼文一出，網友紛紛回應「是真的！那10是拿來給你找遮蔽用的！並不是逃生！這是正確觀念，要宣導」、「家裡大家小孩真的要教育，那10秒很寶貴.....夠你趴下做掩護了！攸關你的生命啊」、「多十秒至少有心理準備不會太恐慌，是真的有差」、「10秒做好『趴下、掩護、穩住』就夠了」、「這10秒鐘的確夠我從床上跳起來，打開原本關起來的房間門和找到一個穩固的角落待著了」、「推觀念正確！這10秒完全是保命關鍵，這次國家警報真的雪恥」。
事實上，中央氣象局曾經就分享過「地震保命三步驟」，在地震發生的當下，最重要的就是保護頭部跟頸部，一定要秉持著「趴下、掩護、穩住」的三個步驟，民眾可以躲在桌子下或牆角；如果是行動不便者，則可把握住「固定、掩護、穩住」的原則，倘若不便移動身體，就要鎖住車輪、保持坐姿以避免跌倒，身體盡量壓低；而在地震停止之後，尋求最佳逃生路線，所以平常就應該多多檢視住家環境、觀察所在地逃生路線以及空間概念！以防傷害降到最低。（編輯：張嘉哲）