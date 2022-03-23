強震搖出小三！女急call男友綠爆 內心地震規模不只6.6
今（23）日凌晨發生規模6.6強震，全台有感，不少民眾都因這一震被驚醒，回憶起來甚至仍心有餘悸。不過，就有一名女網友分享痛心故事，表示地震發生當下，就急著打電話給男友詢問是否平安，沒想到卻意外抓出男友偷吃內幕，讓她內心全被震碎，淚喊「睡不著的夜晚」。
有女網友於Dcard上分享，表示自己與男友交往超過4年，曾以為雙方會陪伴彼此到最後，然而今日凌晨突然發生強震，她立馬打給正在上班中的男友，但對方竟沒有接起，讓她內心相當不安。
然而，直到她發現男友同事於地震後在公司發文，才讓她驚覺「代表他（男友）休假，他騙了我」。而後男友也終於接起電話，隨後兩人終於攤牌，「接起電話吱吱嗚嗚的，他在她家門口，我問了所有事情，心情好平淡好奇怪，可能是在一起久了沒有火花，她能給他新鮮感吧」。
最終男友也沒選擇挽回，兩人多年的戀情以分手告終，如此苦澀的心情，讓她在文末難過直喊「目前的心情更新到這 ，睡不著的夜晚，快點拍拍我」。
貼文曝光後，隨即引來不少人暖心安慰，「拍拍你」、「地牛都在幫你，下一個會更好（拍拍」、「地震還好嗎？抱一下，下一個會更好」、「我承認都是地震惹的禍，你要高興能離開這種渣男」、「應該是地震讓你認清楚一個人啦」。（編輯：陳雅雲）