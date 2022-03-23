台灣面試總少「1環節」！公司通病露餡　人資道歉：真的

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她不禁感嘆，「寄封信告知一下也好，就像如果我要婉拒入職，也會跟對方說一下吧！也是互相尊重的一環～不然我怎麼知道你們行政流程要走多久..到底錄取沒錄取，至少讓我斷了念想啊啊啊」。
她坦言，雖然人資要面對的應徵者相當多，恐會寄信寄到手軟，但她強調「還是有遇過一兩間大公司，真的有做到這一環」，讓原PO不解詢問「還是其實大家其實都有收到，是我面試的公司比較有問題？」
貼文一出，就引來不少苦主有感而發，直言「超多公司都這樣，給無聲卡不會通知。有遇過說過不論錄取與否都會告知的公司，最後也是直接消失」、「不把話說死，才有機會抓備胎上位」、「算了啦！這就是台灣多數公司的通病，不願給予基本尊重」、「最近找工作，履歷投了超過百間，面試也超過一成，只有收過一次感謝函....」。
但也有人意見相左，認為「對公司而言專注於非錄取者沒有效益而已，不會寄到手軟什麼的，可以用Excel寫好資料代入，最多只是要打多一點信箱而已，內容都一樣」、「我看過有人po文罵公司說：沒錄取幹嘛還要寄信的 ，因為信的主旨是面試結果通知等等的，點進去才發現沒錄取讓人誤會，只能說什麼人都有…」。
甚至有人資跳出來解釋，「對...對不起，我當人資的時候真的都沒有寄，因為只有我一個人資+一個主管，一年的報到人數大概是300，簡單乘以5就是最少的面試人數，光是寄offer跟處理報到就佔了一半工時，還要算考勤薪資及出人力報表，感謝函我真的做不到呀」。（編輯：陳雅雲）