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台灣面試總少「1環節」！公司通病露餡　人資道歉：真的

▲有女網友發覺台灣公司面試總缺少1環節，而引起人資道歉承認。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pexels）
▲有女網友發覺台灣公司面試總缺少1環節，而引起人資道歉承認。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 14:48:51

不少公司會透過面試環節，以此看出求職者的應變能力和個性，成為與否錄取的重大關鍵之一。不過，就有女網友發覺台灣許多公司面試總缺少1環節，讓她無奈詢問「是我面試的公司比較有問題？」隨即引起討論，甚至釣出人資道歉承認了。

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原PO於Dcard上分享，指出自身出社會已有一段時間，但她近日突然意識到，很少有公司願意會寄出不錄取的感謝信給求職者，「真的只有遇過一兩次HR會寄『不予錄取』的通知信，每次面試完，回家等消息的期間有夠煎熬！」

她不禁感嘆，「寄封信告知一下也好，就像如果我要婉拒入職，也會跟對方說一下吧！也是互相尊重的一環～不然我怎麼知道你們行政流程要走多久..到底錄取沒錄取，至少讓我斷了念想啊啊啊」。

她坦言，雖然人資要面對的應徵者相當多，恐會寄信寄到手軟，但她強調「還是有遇過一兩間大公司，真的有做到這一環」，讓原PO不解詢問「還是其實大家其實都有收到，是我面試的公司比較有問題？」

▲運用STAR原則建構故事，讓你的話更有說服力。(圖／擷取自pexels）
▲女網友指出「通知不錄取的公司少之又少」。（示意圖／擷取自pexels）
貼文一出，就引來不少苦主有感而發，直言「超多公司都這樣，給無聲卡不會通知。有遇過說過不論錄取與否都會告知的公司，最後也是直接消失」、「不把話說死，才有機會抓備胎上位」、「算了啦！這就是台灣多數公司的通病，不願給予基本尊重」、「最近找工作，履歷投了超過百間，面試也超過一成，只有收過一次感謝函....」。

但也有人意見相左，認為「對公司而言專注於非錄取者沒有效益而已，不會寄到手軟什麼的，可以用Excel寫好資料代入，最多只是要打多一點信箱而已，內容都一樣」、「我看過有人po文罵公司說：沒錄取幹嘛還要寄信的 ，因為信的主旨是面試結果通知等等的，點進去才發現沒錄取讓人誤會，只能說什麼人都有…」。

▲一名女網友指出，某日同事和她借電腦卻忘記登出LINE，她無意間偷瞄一眼，卻讓她當場心碎。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲許多人因是否應寄送感謝信的問題而爭論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
甚至有人資跳出來解釋，「對...對不起，我當人資的時候真的都沒有寄，因為只有我一個人資+一個主管，一年的報到人數大概是300，簡單乘以5就是最少的面試人數，光是寄offer跟處理報到就佔了一半工時，還要算考勤薪資及出人力報表，感謝函我真的做不到呀」。（編輯：陳雅雲）

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