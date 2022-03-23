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外送員合作送餐氣炸！他見桌上「全留這物」狂咒：超沒品

▲外送員合作送餐卻氣炸，他見桌上全留這物狂咒：「超沒品」。（示意圖／Pixabay）
▲外送員合作送餐卻氣炸，他見桌上全留這物狂咒：「超沒品」。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 17:17:25

現今外送服務興起，許多人皆會在用餐時間，與三五好友一起同時訂購大量餐點，這份量就不是一位外送員能解決的，必須與其他夥伴合作載送，可這名外送員卻遇到令他極其傻眼的夥伴，因為對方將這份麥當勞訂單中較好拿的食物載走，將容易傾倒的飲品通通留下。

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原PO於臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》發文，表示接到一筆需要2名以上合作夥伴的外送訂單，內容包含多項麥當勞套餐，漢堡、薯條、飲品琳瑯滿目，而他趕到現場卻發現前一位夥伴將食物類品項全都帶走，只留下運送過程中最容易出包的飲品，數量高達9杯，讓他直接氣到狂咒「XX路麥當勞夥伴你真沒品，飲料都留給我，祝你車拋錨！」

▲營養師解惑，食用保健品的民眾，還是可以飲用咖啡、茶、飲料。（示意圖／取自unsplash）
▲另一位夥伴將所有易翻倒的飲品都留給這位外送員運送。（示意圖／unsplash）
許多網友紛紛指責此行為「另一個司機總有一天會自食惡果」、「人都是這樣，好拿的自己載，杯杯水水的留給人」、「有道德良心的外送員應該都是平均拿，別以為留下難拿的給下一個是算他倒霉，同為外送真要投訴你還是做的到的」、「祝褔他這單送完就被停權」。 

部分人則認為這不是大事，9杯飲品載送起來並不困難，並表示若感到棘手，外送員可以自行棄單處理「比起全聯一堆桶裝水，至少這還能用杯架，算小咖」、「拒單就好了」、「我遇過26杯麥當勞的…9杯唉唉叫」、「你可以棄單啊，誰叫你比他晚到」。 （編輯：李惠婷） 

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