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AV女優搭捷運被猥褻！檢察官「1理由」不起訴　米砂氣炸

▲米砂PO文痛批，旗下AV女優被猥褻，噁男卻沒被檢察官起訴。（圖／米砂IG）
▲米砂PO文痛批，旗下AV女優被猥褻，噁男卻沒被檢察官起訴。（圖／米砂IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-23 22:27:29

知名YouTuber米砂（Misa），近年來經營成人事業，成績話題不斷。怎料，今（23）日卻發文透露，旗下的AV女優搭乘台北捷運時，遭到噁男噴灑體液強行猥褻，更讓她憤怒的是，事後檢察官竟然以「AV女優」為職業，對該名噁男不予以起訴，引起網友們額外關注。

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23日米砂突然在IG限時動態上PO文抱怨，「台灣的檢察官真是太噁心了！」她指出，自家AV女優在去年年底時，在捷運手扶梯上被噁男強行噴灑體液，而且對方已經不是第一次犯案。怎料，決定起訴噁男後，受害的女優就被檢察官稽查職業是AV女優，並以「被害女性的職業是女優，所以不予以起訴」

▲米砂痛批，旗下AV女優被猥褻，噁男卻被檢查官「不予以起訴」。（圖／米砂IG）
▲米砂質疑判決相當離譜，檢查官以「AV女優」職業為由，不起訴噁男。（圖／米砂IG）
這讓米砂氣到不行，「我真的很問號，所以這個變態就是可以繼續找下一個受害者？」更質疑檢察官判決離譜，「法律現在都是這樣保障人民安全嗎？她是女優所以活該在公共場所被ＸＸ？那以這樣說，演黑道片的演員，在外面被槍爆頭，也是她活該嗎？這到底什麼判決？」。

但貼文一個小時後，米砂就決定刪文，並說到「聽到後很生氣，就幫當事人出一口氣，但當事人不想再被討論，所以就先刪文了，不過想一想還是很不爽，希望惡人有惡報」。（編輯：詹鎰睿）

▲米砂痛批，旗下AV女優被猥褻，噁男卻被檢查官「不予以起訴」。（圖／米砂IG）
▲米砂已把原先貼文刪除，因當事人希望事情落幕，但她還是非常氣憤。（圖／米砂IG）

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