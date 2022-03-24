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為何台人超愛吃到飽？真實理由曝光　網全認了：想一直去

▲有網友好奇問「有沒有台灣人很愛吃吃到飽的八卦？」貼文一出立即引起熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友好奇問「有沒有台灣人很愛吃吃到飽的八卦？」貼文一出立即引起熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 07:15:47

吃到飽餐廳是許多人聚餐、慶祝節日時的首選，不但有多樣化的料理能選擇，還可以想吃多少就吃多少，對此就有網友好奇問「有沒有台灣人很愛吃吃到飽的八卦？」貼文一出立即引起熱議，不少網友點出關鍵：「CP值高啊，同價位吃到飽就是最爽的」、「沒辦法出國消費，錢就流進內需市場了」。 

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該名網友昨（23）日在PTT貼文，他以「有沒有台灣人很愛吃吃到飽的八卦？」為題，表示他近期在訂某間吃到飽時，發現整個月的早中晚時段訂位全滿，各家有名的酒店五星級吃到飽也是訂位滿滿，「整個台北市少說也有上百家吃到飽餐廳吧？幾乎每家都客滿會不會太誇張？」讓他忍不住好奇問：「有沒有台灣人很愛吃吃到飽的八卦？」 

▲有網友好奇「為何台灣吃到飽如次盛行」，貼文一出，也有內行人抖關鍵，直呼「其實很划算」。（示意圖／取自Shutterstock）
▲吃到飽餐廳是許多人聚餐、慶祝節日時的首選，不但有多樣化的料理能選擇，還可以想吃多少就吃多少。（示意圖／取自Shutterstock）
貼文一出，網友紛紛留言，「聚餐方便，大家拿自己想吃的，就算有吃素的人也不怕」、「CP值高啊，同價位吃到飽就是最爽的」、「菜色多，不用想點什麼菜，愛吃什麼自己拿」、「爽啊，吃到飽什麼都吃得到，台灣最愛了」、「爽啊，可以同時吃很多種料理」。 

不過，也有網友認為，「不能出國玩，錢沒地方花啊」、「沒辦法出國消費，錢就流進內需市場了」、「把不能出國的錢拿來吃到飽啊」、「上星期平日中午去吃吃到飽居然客滿，實在很驚訝，以前都不會這樣，看來經濟真的有史以來最好」。（編輯：賴禹妡） 

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