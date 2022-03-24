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欣葉吃到飽只會吃鮭魚？內行激推「這1物」：幾杯就回本

▲台灣人熱愛吃buffet，一名網友詢問吃欣葉日式吃到飽該點那些品項才回本。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲台灣人熱愛吃buffet，一名網友詢問吃欣葉日式吃到飽該點那些品項才回本。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 09:49:19

台灣人相當喜愛吃「吃到飽」，尤其在特殊節日想好好慶祝一番時，不少人都會選擇buffet餐廳來犒賞自己一下，尤其餐廳提供的品項眾多，又能盡情享用喜歡的菜色，因此總是吸引大批民眾光顧。一名網友與朋友準備要去吃欣葉日式吃到飽，由於第一次吃，因此想問大家點什麼才會值回票價？立刻引起熱烈討論。

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原PO在《PTT-EatToDie》發文「欣葉午餐要怎麼吃划算？？？」，表示自己一票人要到欣葉日式吃到飽聯誼聚餐，由於自己第一次吃欣葉，非常期待，聽說現烤布丁或是牛排都很不錯，但實在太多東西想吃，因此詢問廣大鄉民意見，點哪些食材材最划算？

▲原PO第一次與友人到欣葉吃飯，好奇詢問要吃那些品項才划算？（圖／翻攝自《PTT-EatToDie》）
▲原PO第一次與友人到欣葉吃飯，好奇詢問要吃那些品項才划算？（圖／翻攝自《PTT-EatToDie》）
貼文一出，立刻有許多老饕回應：「有鮭魚吃鮭魚阿，現在不是很貴」、「最近鮭魚貴，瞄準這類型進口食材」、「炸蝦加紅豆湯」、「吃炸蝦，炸蔬菜。油膩膩的很應景」、「唐揚雞，鮭魚，雞翅」、「想推它的湯，這陣子有烏骨雞芥菜湯，狂吃狂喝」、「白蝦、炸蝦、手捲、鮭魚布丁、土瓶蒸、壽喜燒」、「生魚片、握壽司、手卷、牛肉、豬肉、茶碗蒸、土瓶蒸、炸物」。

不過也有內行人推薦如果沒騎車開車，這一物一定要喝：「推梅酒，很好喝，多喝幾杯就回本了」、「欣葉就酒（紅白梅啤）、握壽司（館前）、烤物（雞翅烤魚）、牛排（時好時壞），喜歡吃這些的就很愛，如果都還好就覺得東西少」、「梅酒推推」。（編輯：陳珮瑜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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