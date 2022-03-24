愛到卡慘死！「5星座」一談戀愛就變笨　超容易為情所困

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牡羊座的人在感情上幾乎都是純真可愛的類型，男生也大多屬於陽光大男孩，面對感情可說是既單純又善良，所以基本上不會看到有牡羊座為了利用誰而談戀愛，面對感情乾脆又徹底，也因此他們在感情付出上都帶有傻勁，一旦遇見自己心中的夢幻白馬王子與白雪公主，心裡的悸動便會火山爆發，可以為了對方上山下海，帶著心愛人浪跡天涯，倘若對方挑剔他們，他們便會想要拼命改變，雖然有點不甘願，但他們仍願意壓下火爆脾氣配合心愛的人。
第四名、天秤座
天秤座在處理許多事上都有著鋼鐵般的紀律，甚至有時還會十分龜毛與難搞，但若一旦遇上愛情，便會很容易陷下去，他們的心將會變得相當柔軟，對方要提供他們對等的愛，天秤座才會有安全感，然而若遇到不夠愛他們的人，天秤座會用盡全力貼心、想方設法討好對方，不過有時也因為愛得太用力，不小心弄巧成拙，對方要是冷漠回應，他們便會心碎滿地，不過此時若對方再給他們一個小小稱讚，天秤座又會繼續付出，愛到沒有了自己。
第三名、獅子座
獅子座在愛情裡的傻氣可說是遠近馳名，無論是男或女都喜歡愛得高調，特別當他們陷入愛情感到威脅與沒安全感時，會想盡辦法用力抓住對方的心，像獅子男會做出誇張的追求舉動，獅子女則是會鬧得沸沸揚揚，甚至拋棄平常在其他人面前的高自尊形象也不要緊，情人的一舉一動都相當容易影響他們，獅子座可說是傻呼呼也甘願。
第二名、雙魚座
雙魚座談戀愛十分有技巧且懂經營，不過他們挑人的眼光卻令人乍舌，因重感覺的他們很容易愛上一些不該愛的人，一旦對方打開他們的浪漫開關，他們就會關不住，無法克制自己去愛對方，甚至有時還會大量腦補或幻想，不管旁人如何暗示明示，他們仍聽不進去，以為有愛就能改變對方，過度浪漫的思考令人覺得真是傻到徹底。
第一名、金牛座
被金星眷顧與守護的金牛座，平常在職場上精明幹練，在利益交換上也非常懂得保護自己，然而一旦他們陷入愛情漩渦，便容易出現又傻又執著的情況，因為他們習慣用一步一腳印的方式經營人生，所以感情中的不講道理時常令他們陷入迷惘，一旦他們開始鑽牛角尖，容易不小心將自己變成工具人或小女傭，一邊付出一邊心淌血，所以若他們遇到好人會被珍惜，但遇到壞人則會被傻呼呼利用，偏偏十分願意寵愛另一半的金牛座非要痛徹心扉才會清醒。（編輯：郭佩蓉）
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