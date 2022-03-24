強震搖出智商？家貓「驚人操作」 她跪地反省：人不如貓
花蓮昨（23）日發生規模6.6的強震，雖然沒有釀成憾事，仍讓許多民眾心有餘悸。不過，有位飼主就分享她家貓咪，竟然想帶著主人一一逃難，而且還會主動開門，讓所有網友們看完非常驚豔，「也太聰明了吧」。
網路論壇Dcard，有位女網友PO文「地震時你家的毛孩在幹嘛？」並表示，她在地震當下是嚇到快要哭出來，正當慌亂腦袋空白時，「我們家的貓即時的提醒我該怎麼做」，原來貓咪早就躲在櫃子底下，原PO看到後才跟著照做，「看他躲在底部之後，我也馬上躲到桌子下面，等待地震結束」。
後來，等到地震趨緩後，貓咪甚至還主動開門，似乎想帶著原PO一起逃，一連串的操作，讓他驚呼「都懷疑她是不是再投胎的時候沒有喝夢婆湯，怎麼遇到地震的反應比我還要快還有對應的方法處理，完蛋，人不如貓」。
貼文曝光後，網友們通通感到震撼，「也太聰明，我家貓只會嚎叫」、「你家的貓咪也太聰明了吧！竟然還會躲起來跟開門」、「看來是一隻十分有擔當的貓貓呢」。
有趣的是，大家也都分享自家毛小孩的反應，「起床看著我發呆，覺得是我在晃」、「睡死了，與世無爭」、「我家的也躲在床底下的角落，超聰明」、「在望著窗外下一秒去拉屎」、「跑來房間跟我搶枕頭」。（編輯：詹鎰睿）