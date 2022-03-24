3大迴轉壽司怎麼選？老饕喊出「各店優勢」：其實很明顯

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推文一出，立刻吸引許多老饕留言，其中最多人支持壽司郎，認為他們家的生魚片品項多又新鮮：「個人最喜歡壽司郎！不管是炙燒、生魚、卵、蝦，品質都比藏更穩定」、「我也偏愛壽司郎…我固定點起司或鮭魚肚、赤蝦、大干貝、鮪魚中腹、烤鰈魚鰭、星鰻，偶爾炸香菇、甜蝦，我覺得炸物表現ㄉ不錯（我只吃香菇）但蛋糕真的bad」、「壽司郎賽高！！推推赤蝦甜蝦、鮭魚系列」、「不喜歡過多調味的吃壽司郎」、「想吃到魚的鮮味絕對是壽司郎」。
另外有人推薦藏壽司，認為不愛吃生食類的可以選擇，因為甜點與肉品種類較多樣化，還可以玩抽獎遊戲，「我也是不吃生食類的，比較推藏壽司，藏壽司比較多選擇～甜點也很多種，推冰淇淋、鯛魚燒、甜甜圈」、「藏壽司第一名！我必點大生鮮蝦、炸蝦手卷、跟各種鮭魚系列都超愛的甜點也好好吃」、「我個人覺得藏壽司>=壽司郎>>>爭鮮…這樣吃下來我覺得還是藏壽司比較不會踩雷，而且鮭魚跟炙燒系列都好吃，還有炸蝦炸花枝，甜點千層我也覺得很不錯」。
還有人也不忘爭鮮，熟食有一定優勢，價格也不貴：「不吃生食的我都去爭鮮欸～ 畢竟一盤30跟40的玉子燒壽司當然是吃便宜的啊，而且爭鮮的芒果果凍好好吃」、「爭鮮適合日常解解饞，但選擇太少」、「先聲明本人我完全不敢吃生魚片，我覺得這次爭鮮的新品蠻好吃的耶（我是吃爭鮮plus)，好像是什麼新京味噌奶油牛小排和黑椒蒜香天使紅蝦…真的好吃！」（編輯：陳珮瑜）