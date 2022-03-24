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3大迴轉壽司怎麼選？老饕喊出「各店優勢」：其實很明顯

▲原PO想吃迴轉壽司但不知該選哪一間，立刻就有網友提供意見。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO想吃迴轉壽司但不知該選哪一間，立刻就有網友提供意見。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 10:56:27

台灣人熱愛吃迴轉壽司，不僅品項豐富，食材新鮮，價格也實在，因此深受許多民眾喜愛，除了原本的品牌「爭鮮」以外，後續進駐的「壽司郎」以及「藏壽司」也各自擁有許多粉絲支持。近日一名網友想吃迴轉壽司，但不知道該選哪一間，因此上網尋求大家意見，立刻引起熱烈討論！

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原PO在《Dcard美食板》發文「壽司貨比三家」，表示自己最近很想吃壽司，但不知道爭鮮、壽司郎以及藏壽司哪一間比較優？由於自己比較不吃生魚片，因此想請廣大鄉民給意見，看看哪一間最適合自己？

▲原PO想吃迴轉壽司，上網詢問網友最推薦哪一間？（圖／翻攝自《Dcard美食板》）
▲原PO想吃迴轉壽司，上網詢問網友最推薦哪一間？（圖／翻攝自《Dcard美食板》）
推文一出，立刻吸引許多老饕留言，其中最多人支持壽司郎，認為他們家的生魚片品項多又新鮮：「個人最喜歡壽司郎！不管是炙燒、生魚、卵、蝦，品質都比藏更穩定」、「我也偏愛壽司郎…我固定點起司或鮭魚肚、赤蝦、大干貝、鮪魚中腹、烤鰈魚鰭、星鰻，偶爾炸香菇、甜蝦，我覺得炸物表現ㄉ不錯（我只吃香菇）但蛋糕真的bad」、「壽司郎賽高！！推推赤蝦甜蝦、鮭魚系列」、「不喜歡過多調味的吃壽司郎」、「想吃到魚的鮮味絕對是壽司郎」。

另外有人推薦藏壽司，認為不愛吃生食類的可以選擇，因為甜點與肉品種類較多樣化，還可以玩抽獎遊戲，「我也是不吃生食類的，比較推藏壽司，藏壽司比較多選擇～甜點也很多種，推冰淇淋、鯛魚燒、甜甜圈」、「藏壽司第一名！我必點大生鮮蝦、炸蝦手卷、跟各種鮭魚系列都超愛的甜點也好好吃」、「我個人覺得藏壽司>=壽司郎>>>爭鮮…這樣吃下來我覺得還是藏壽司比較不會踩雷，而且鮭魚跟炙燒系列都好吃，還有炸蝦炸花枝，甜點千層我也覺得很不錯」。

還有人也不忘爭鮮熟食有一定優勢，價格也不貴：「不吃生食的我都去爭鮮欸～ 畢竟一盤30跟40的玉子燒壽司當然是吃便宜的啊，而且爭鮮的芒果果凍好好吃」、「爭鮮適合日常解解饞，但選擇太少」、「先聲明本人我完全不敢吃生魚片，我覺得這次爭鮮的新品蠻好吃的耶（我是吃爭鮮plus)，好像是什麼新京味噌奶油牛小排和黑椒蒜香天使紅蝦…真的好吃！」（編輯：陳珮瑜）

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