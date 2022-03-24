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《華燈》大咖飆戲服誰？這女星被譽最強　網讚：突破超多

▲《華燈初上》眾多大咖飆戲你服誰？這女星被譽最強，網友讚：「突破超多！」（圖／記者林調遜攝）
▲《華燈初上》眾多大咖飆戲你服誰？這女星被譽最強，網友讚：「突破超多！」（圖／記者林調遜攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 12:42:29

《華燈初上》第三季於上週五18日上線，睽違兩個半月的兇手真面目終於被揭開，影迷們就其細節熱烈討論，而有名網友看完完整三季後，舉出兩位演技最令人眼睛為之一亮的演員，而其中一位被提其的女星劉品言受到許多網友的支持，紛紛認為她在這部戲中的表演方式突破以往，令人印象深刻。

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原PO於PTT上發文，表示《華燈初上》集結各路台劇菁英客串或擔綱要角，是近幾年難得能在一部同時看到如此多台劇大咖的戲劇，雖然部分人對第三季結局略有微詞，但原PO認為劇情仍引人入勝，且因第三季發布時間較晚，網路上出現各種關於兇手的討論，影迷推測的創意度也讓她看得相當過癮，認為「我覺得這部劇看完，並沒有讓我失望，反而讓我眼睛為之一亮！」

接著原PO開始討論《華燈》中演員的演技，認為這部劇中許多人都擺脫「偶像的包袱」，用與以往完全不同的表演方式呈現，除了受到眾多劇迷支持的寶寶吳慷仁外，修杰楷和劉品言也是她心中最亮眼的兩位演技派。

原PO認為修杰楷聲音溫柔、長相斯文，總是演出警察或軍人等正派形象，角色個性也多是暖男一派，使觀影者少了份期待感，而這次卻一改往常形象，演出大膽、冷酷的一面，大大地跳脫出原先的框架。關於劉品言，原PO表示以前對其並無好感，認為都只飾演女強人、嬌嬌女的角色，看到臉就會有「心機女」的文字浮現在心頭，可這次卻能將鄉下小鎮姑娘的氣質演的入木三分，令人印象深刻，顛覆了以往的刻板印象。

▲劉品言在《華燈初上》遇人不淑。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲劉品言在《華燈初上》的演技大獲網友好評。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
對於文中提及的女星劉品言，下方留言處一致好評，表示她本身即為實力派，以往就多次入圍及得過金鐘獎獎項「劉品言內斂外放俱佳，其實看她演戲很入戲耶！」、「言言是真的演最好、最自然的」、「劉品言近期不錯的就屬未來媽媽、跟我的婆婆了」、「說到言言演我的婆婆，真的是角色跨度很大，完全沒想到」、「推言言，以往所演的角色跟花子特色都劃很開」、「其實劉品言的演技很穩定，只是出道早，觀眾容易被既定印象影響」、「劉品言本來就是有演技且拿過獎的，只是這次的扮相造型身形，的確是把鄉下女孩的氣質表現出來了」。 （編輯：李惠婷） 

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