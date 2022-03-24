《華燈》大咖飆戲服誰？這女星被譽最強　網讚：突破超多

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接著原PO開始討論《華燈》中演員的演技，認為這部劇中許多人都擺脫「偶像的包袱」，用與以往完全不同的表演方式呈現，除了受到眾多劇迷支持的寶寶吳慷仁外，修杰楷和劉品言也是她心中最亮眼的兩位演技派。
原PO認為修杰楷聲音溫柔、長相斯文，總是演出警察或軍人等正派形象，角色個性也多是暖男一派，使觀影者少了份期待感，而這次卻一改往常形象，演出大膽、冷酷的一面，大大地跳脫出原先的框架。關於劉品言，原PO表示以前對其並無好感，認為都只飾演女強人、嬌嬌女的角色，看到臉就會有「心機女」的文字浮現在心頭，可這次卻能將鄉下小鎮姑娘的氣質演的入木三分，令人印象深刻，顛覆了以往的刻板印象。
對於文中提及的女星劉品言，下方留言處一致好評，表示她本身即為實力派，以往就多次入圍及得過金鐘獎獎項「劉品言內斂外放俱佳，其實看她演戲很入戲耶！」、「言言是真的演最好、最自然的」、「劉品言近期不錯的就屬未來媽媽、跟我的婆婆了」、「說到言言演我的婆婆，真的是角色跨度很大，完全沒想到」、「推言言，以往所演的角色跟花子特色都劃很開」、「其實劉品言的演技很穩定，只是出道早，觀眾容易被既定印象影響」、「劉品言本來就是有演技且拿過獎的，只是這次的扮相造型身形，的確是把鄉下女孩的氣質表現出來了」。 （編輯：李惠婷）