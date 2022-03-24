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921全台房子倒一排！「這縣市」竟沒事　網讚：天選之市

▲原PO想起當年921台灣多個縣市樓房受強震影響而倒塌，唯獨「桃園」的建築物未傳出災情，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO想起當年921台灣多個縣市樓房受強震影響而倒塌，唯獨「桃園」的建築物未傳出災情，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 11:38:572022-03-24 11:49:05

昨（23）日凌晨1點41分，花蓮近海發生規模6.6強震，當國家級警報響起後，天搖地動，且後續餘震不斷，也讓許多人徹夜難眠，紛紛回想起當年921大地震的情形；對此，就有網友想起當年921台灣多個縣市樓房受強震影響而倒塌，唯獨「桃園」的建築物未傳出災情，貼文一出，也讓他直呼「桃園是否是台灣最不怕地震的縣市」？

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該名網友在PTT以「有沒有桃園是台灣最不怕地震的掛？」為題發文，表示當年921地震，整個西部從嘉義到台北都有房子倒塌，「唯獨桃園，竟然是0，連半倒的都沒有」。

對此，原PO也感到非常驚訝，不禁大讚「號稱土質最強，最不怕地震，聽說青埔又是桃園中最強，根本是天選之市，the chosen city」，因此他也好奇發問「怕地震其實搬到桃園或青埔就不用擔心地震了吧？有卦嗎」？

▲原PO想起當年921台灣多個縣市樓房受強震影響而倒塌，唯獨「桃園」的建築物未傳出災情，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝維基百科）
▲原PO想起當年921台灣多個縣市樓房受強震影響而倒塌，唯獨「桃園」的建築物未傳出災情，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝維基百科）
貼文一出，有網友表示，「桃園地質比較堅硬我記得」、「桃園是最適合高強度發展的地質」、「桃園除了火災，颱風跟地震都不怕」、「以工廠別沒事燒起來來講，桃園天災確實少」；但也有網友認為，「921的時候青埔都還是整片農田」、「921時青埔沒幾間房子」。

事實上，根據《自由時報》報導，中央大學地球科學系主任顏宏元曾表示，據地調所的資料顯示，由於桃園沒有「活動斷層」，因此少有自發性地震，加上桃園屬台地的地形、也沒有土壤液化的情況，因此「桃園可說是地震最少的縣市，當然也可以說是最安全的地方」。（編輯：郭佩蓉）

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