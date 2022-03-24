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台灣泡麵真不行了？「神級魔王」強翻天：一進超商定生死

▲原PO表示「韓國零食、泡麵是否已經屌打台灣」，並透露「只要一走進超市、超商就能知道」，貼文一出，老饕也認了。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO表示「韓國零食、泡麵是否已經屌打台灣」，並透露「只要一走進超市、超商就能知道」，貼文一出，老饕也認了。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 12:31:04

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少；對此，就有網友表示「韓國零食、泡麵是否已經屌打台灣」，並透露關鍵「只要一走進超市、超商就知道」，貼文一出，老饕也認了。

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該名網友在PTT以「韓國的零食泡麵是否已經屌打台灣了？」為題發文，表示超市、超商的韓國進口零食泡麵都越來越大區，他認為從這裡就「已經說明一切了」。

原PO說，韓國泡麵的麵條較粗、口感較好又耐泡、包裝好撕好用，有些配料還會先放好，乾麵碗的設計也很好用，另外，「去超商買韓國進口爆米花、巧克力餅乾、奶油餅乾還有巧克力，直接打爆台灣的商品」。

雖然韓國的零食泡麵會貴台灣的商品50％以上，但原PO仍會選擇韓國的泡麵與零食，「感覺台灣的東西根本停滯20年以上，甚至還會退步變難吃，有沒有韓國的零食泡麵屌打台灣的八卦」？

▲原PO表示「韓國零食、泡麵是否已經屌打台灣」，並透露「只要一走進超市、超商就能知道」，貼文一出，老饕也認了。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示「韓國零食、泡麵是否已經屌打台灣」，並透露「只要一走進超市、超商就能知道」，貼文一出，老饕也認了。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，有網友認同，「確實，台灣了無新意」、「吃過韓國泡麵後才知道台灣泡麵多噁爛」、「韓國的麵體真的好，份量也吃得飽，台灣真的，唉，是要我一次吃兩包的意思嗎」、「台灣改發展乾拌麵啊，超好賺的」、「日本屌打台韓，台只賣舊款不思進取，韓只有辣」、「麵體真的海放台灣的垃圾」。

但也有網友表示，「習慣口味吃膩而已，國外也是會瘋台灣零食、泡麵」、「不覺得韓國泡麵比台灣好吃，但台灣泡麵停滯發展是事實」、「台灣滿漢大餐有紅到韓國」、「沒有，還是喜歡台灣的」、「想吃牛肉泡麵，首選還是台灣的」、「零食我覺得還是我們的比較好吃啦」、「韓國根本普，日本比較好」、「但韓國泡麵口味吃來吃去幾乎差不多就是辣而已，沒有明顯的變化，韓國零食只有少數特別，日本跟台灣零食變化才多」。（編輯：郭佩蓉）

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