《海賊王》哪段劇情超無意義？眾人全推「它」：笑到內傷
風靡全球25年的日本漫畫《OnePiece》（台譯：海賊王、航海王），官方日前就宣布魯夫吃的橡膠果實，其實是「動物系，人人果實，幻獸種，太陽神尼卡」，相關話題掀起熱議。對此，就有網友詢問，劇情中有哪個是毫無意義的章節？結果大家答案一致「銀狐篇啦」、「哪裡重視夥伴了」。
網路論壇PTT-C_Chat板，有位女網友PO文詢問「海賊王有毫無意義的章節嗎？」她回憶，只要每經過一座島，不是加入新夥伴，就是打贏Boss後又埋伏筆等等，不然就是魯夫又搞出大事，轟動海軍之類，「有那種，刪了也不會怎樣，完全無關伏筆跟主線的章節嗎？」。
怎料，大家的答案一面倒，「銀狐佛克西，讓我對這部漫畫開始厭惡的起點」、「把夥伴拿去賭的銀狐啊，爛到以為是動畫原創」、「重視夥伴的主角居然乖乖跟個路人賭夥伴，從這篇後說多重視夥伴都是假的」、「絕對是銀狐，當初看那運動會傻爆眼」。
不過也有人大讚，「我真的蠻想看弗克西，巴奇覺醒的」、「弗克西漫畫我覺得蠻好看的」、「銀狐篇漫畫我上課時偷看，憋笑到內傷」、「銀狐很突兀但滿有記憶點的」。
據了解，銀狐篇的劇情於2004年3月在漫畫中登場，劇情接在空島篇之後，描述魯夫一行人遇見了會使用緩緩果實的銀狐弗克西，並提議雙方用伙伴作為籌碼進行類似運動會的比賽，怎料，熱愛冒險嘗鮮的魯夫，毫不猶豫就答應比賽，直到劇情被製作成動畫後，更笑翻許多粉絲。（編輯：詹鎰睿）