代理老師苦撐轉職！成功錄取「月薪直上60K」 他反悔了
台灣生育率直直落，導致許多才剛畢業的新手教師，被迫面臨「一畢業即失業」的窘境，或是常年擔任代理老師，每年都得緊張自己能否續聘。就有位網友擔任國文代理老師六年，在某次機緣下轉職成功，月薪直上六萬元，可是工作內容及氛圍都不及教育現場豐富，使他開始懷疑當初的選擇是否正確。
原PO請人幫忙在PTT上發文，表示自己任職於新北某公立國中，目前已擔任國文代理老師六年，可因為北部正式缺額少，總是無法擠入正式名單，所以薪水只能在40-45K之間游移，在台北生活略顯困頓。雖然有人人稱羨的寒暑假福利，但對代理老師來說就是在放無薪假，還得擔心下學年是否能被成功續聘，壓力極大。
後來在朋友的勸說下轉職，進入某上市科技公司擔任教育訓練專員，每天上班朝9晚6，月薪將近60K，加上額外績效獎金，年薪大約有80萬，比代理老師時期的待遇好上許多。可是工作內容與教育現場相對之下，無聊且重覆了許多，使他目前待了半年仍不太適應，認為自己習慣於教師界的快節奏，故詢問「請益的點是最近有點徬徨，因為工作內容實在沒想像中精實？ 是否該回鍋教師拼正式或轉考公務員呢？」
眾人見文則勸他想清楚，認為目前待遇確實不錯，若有多餘的時間可以拿來進修，不應以此為原因離開該工作「這薪水是真的不錯了」、「不得不說運氣非常好，一轉職就接近60k」、「聽起來你應該是真的喜歡教書只是卡在現實問題，或者你可以持續進修將來轉當企業訓練講師」、「去補碩士學歷，商管或科管所，等30幾歲看有沒有機會爬上去，朋友背景和你類似也是這樣翻身」。 （編輯：李惠婷）