滷肉飯「最佳配角」竟消失？眾人意外叫好：每次都丟掉
滷肉飯是台式小吃的基本款，香噴噴的米飯搭上鹹香的滷汁，總讓饕客忍不住一碗接一碗。就有網友發現，近期的肉燥飯中似乎少了一個「靈魂配料」，讓他略感可惜，不料反而釣出眾人歡呼，認為該物並不健康，少了更好。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，照片中是碗淋滿棕色醬汁的滷肉飯，上面還配有滷蛋和黃色醃蘿蔔，但據他觀察，現在滷肉飯及便當上似乎很少會放黃色蘿蔔，於是詢問「現在肉燥飯或便當上面的黃蘿蔔好像很少見到了？」
網友回應仍有許多店家供應黃色醃蘿蔔，但確實不是每家都放「那個很好吃欸！我超愛，我家這雞肉飯阿、米糕阿都有」、「我的最愛」、「現在做吃的老闆都沒有留意到這些細節，認為這可有可無，其實這對菜餚可說是不可或缺的」、「現在好多都放辣蘿蔔乾」。
部分網友則對黃蘿蔔消失的現象感到開心，認為就算有附也會直接丟掉「我都會丟掉欸」、「很常見喲！但個人買外食時，除了醃小黃瓜片和沒有染色的醃蘿蔔，有染色的通常都會拒絕掉XDDD」、「我都丟掉，不然就請他不要放」。據了解，黃色醃蘿蔔早期的工法並非使用化學色素染色，而是使用天然的黃梔子，若民眾食用時擔心是否有添加人工色素的疑慮，可以自行醃製或向信任的店家購買。（編輯：李惠婷）