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《華燈》出戲畫面！網揪「睡衣搭高跟鞋」　知情人反狂讚

▲網友發現，《華燈初上》的劇中，媽媽桑們在家也穿高跟鞋。（示意圖／截取自《Netflix》YT預告）
▲網友發現，《華燈初上》的劇中，媽媽桑們在家也穿高跟鞋。（示意圖／截取自《Netflix》YT預告）

編輯中心/綜合報導

2022-03-24 19:57:42

《華燈初上》三季播畢後！在網路上掀起劇迷熱烈討論，劇中背景設定為「1988年台灣日式酒店文化」，將當年的道具、服裝等重新再現，但仍有不少細節遭網友批評相當「出戲」，像是土石流、打拋豬等詞在1988年並未流傳進台灣，而近日，有網友則揪出劇中媽媽桑們在家也穿高跟鞋，甚至連換上睡衣仍是搭有跟鞋，不過知情人卻反狂讚這細節。

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▲《華燈初上》「媽媽桑」楊謹華（左起）領軍旗下小姐謝瓊煖、劉品言、郭雪芙，以及江宜蓉、胡瑋杰。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲眼尖劇迷意外發現，有許多在家中的場景，媽媽桑們仍穿著跟鞋。（示意圖／Netflix、百聿數碼提供）
根據《華燈初上》劇迷，於臉書社團「NETFLIX 新台灣討論區」發起討論，為何媽媽桑們在家都穿高跟鞋，甚至連穿睡衣也會配高跟鞋，原PO好奇提問「這也是當時條通的習慣考究嗎？」

對此，不少網友批「這就是讓我很出戲的地方」、「有時候戲劇最不真實的，就是居家不換居家服或是室內拖鞋，每部都直接穿皮鞋、高跟鞋回室內」、「韓劇裡面男主角在家也一直穿西裝，有夠怪」、「台劇就是這樣的隨便」。

不料知情人反而狂讚這細節，「這是真的，我奶奶早上一起來一定先擦粉，口紅，耳環一直帶著，手上的紅指甲油到她80幾歲都一樣」、「我的外婆，95了，現在就算穿睡衣也是一樣耳環掛好，帶跟的拖鞋穿好，沒一點高度的鞋子她說穿了不會走路」、「以前那個年代真的是這樣沒錯喔！而且她們算穿的很樸實無華了」。（編輯：鍾怡婷）

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