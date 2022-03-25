好市多店員「神套路」被抓包！會員認了：難怪一直被加薪
美式賣場好市多因為價格便宜且大份量CP值的商品無所不在，成為時下大賣場霸主之一，是不少人補足生活用品的首選之地。不過，近日就有網友分享自己去逛好市多時，明明只是瞄準三樣東西，拿了就要去結帳，結果店員突然「一舉動」，讓她無形之間突然買了一大堆東西，釣出不少會員有過相同經驗，引發討論。
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「之前看到有人分享，為了控制購物慾望，進到賣場就不要使用推車，只要手拿要買的東西，就會拿掉很多不在計畫內的商品，這次我就也來試試看，一進到賣場徒手拿了雞塊、精油香皂以及綜合米菓，想說趕緊往結帳區靠過去」。
「結果大概是我看起來太狼狽了，店員突然貼心地問說『小姐，你需要推車嗎？』結果正當我想著不能破功時，店員已經把我手上的東西接手放到推車內，我只好跟他說聲謝謝，就開始推推車逛起來......最後結帳原本三樣東西變成一整車......服務太熱心也變成會員的困擾了QQ」。
貼文一出，網友紛紛回應「很正常....真的常常這樣」、「我也被問過要不要推車....出來就是一大車了QQ」、「難怪店員一直被加薪XD這套路實在太深」、「完美的促銷手法，員工守則肯定有這條！看到不拿推車的客人要主動出擊！XD」、「服務到位，金錢也到位囉！難怪會被加薪XD」、「這方法沒用，我也是空手進去，但看來看去實在太多需要的了還是乖乖出去拿推車，放棄抵抗吧朋友！」、「好市多推車就是一個套路！真的很可怕QQ。」（編輯：張嘉哲）