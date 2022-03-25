啥科系畢業出路最神秘？全場秒點名「它」：根本沒頭緒
普遍來說，大學時期選擇的科系攸關未來職業發展，不過就有網友好奇，是哪個科系最容易被問「念這個之後是要幹嘛？」貼文一出立即引起熱烈討論，不少人秒點名哲學系：「其他那種國高中有在教的文組科系還可以被一般人聯想到去當老師，哲學系一般人哪知道他可以幹嘛。」
該名網友今（25）日在PTT貼文，他表示醫牙電資法商是相當典型的就業導向又偏學術類的科系，不過像文史哲、物理化學生物等科系就頁面就比較不明確，也可以說是「出路很廣」，因此好奇問：「念什麼科系最容易被問到念這個之後是要幹嘛呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「數學系吧」、「森林系」、「中文系」、「歷史系」、「考古系」、「文組很多都會被問啊」、「文創、社發、客家文化」、「人類學吧」、「我念的吧，商船系」。
另外，許多網友都點名哲學系，「哲學啊」、「哲學系」、「文史哲，你說了啊」、「其他那種國高中有在教的文組科系還可以被一般人聯想到去當老師，哲學系一般人哪知道他可以幹嘛」。
不過，也有人搖頭直言，「大家其實都不知道，考古因為法律有保障其實中階工作超多⋯就是賺不了大錢而且很累，但是工作很穩定」、「數學系多了 一堆需要後台運算的」、「念歷史系以後就是研究歷史啊不然呢」、「一堆人把大學教育當職訓，不懂得尊重每一門學科」、「數學好超賺的好嗎」。（編輯：賴禹妡）