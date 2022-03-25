菜單上難見！她挖藏壽司「這盤」超神秘 店員認：現切的
知名迴轉壽司店「藏壽司」受到許多顧客喜愛，常常店外都有絡繹不絕的排隊人潮，就有一名網友表示，他常常去吃藏壽司，不過這兩次去卻發現了一盤菜單上沒見過的壽司，一吃簡直驚為天人，讓他好奇問「藏壽司有隱藏版食物嗎？」貼文立即釣出店員現身透露：「他叫鮭魚親子軍艦喔！有時候沒有在菜單上是因為很忙，鮭魚都是現切的，所以就沒有開單了。」
該名網友在Dcard中貼文，他以「藏壽司有隱藏版食物嗎？」為題，表示身為藏壽司的忠實顧客，幾乎每個禮拜都會去光顧，平時都適用平板點餐，不過這兩次去吃，都在轉盤上拿到一盤「神秘壽司」，是鮭魚和魚卵的組合，在菜單上都找不到，讓他好奇問：「是不是師傅將切剩的鮭魚搭配魚卵推出的組合啊？所以限量才沒有在菜單上？」
貼文一出，網友紛紛留言，「上次也有吃到！超級幸運」、「平常去吃都沒有，大概十次裡面只有一次點得到」、「這個超好吃」、「我上次也有看到寫名稱寫鮭魚親子軍艦，但他是握壽司那種版本，菜單上也沒有」、「這個超讚」；還有藏壽司員工現身透露，「他叫鮭魚親子軍艦喔！有時候沒有在菜單上是因為很忙，鮭魚都是現切的，所以就沒有開單了」。
另外，也有網友推薦別的隱藏版壽司，「可以去問問有沒有溏心蛋軍艦也是隱藏版的唷」、「有一個鮭魚半熟蛋軍艦是隱藏版的，菜單上沒有，菜單上只有鮪魚半熟蛋軍艦，兩個都超好吃，每次去必拿，可惜鮭魚半熟蛋出現的機率太低了，目前只看過一家店有」。（編輯：賴禹妡）