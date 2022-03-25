她好市多買鞋「回家一開臉綠」！會員全怒了：真的沒水準
美式賣場「好市多（Costco）」因販賣多樣化、份量大的商品，令不少人甘願年年掏錢續辦會員卡，不過就有一名網友表示，她在好市多買鞋子，回家竟發現鞋子尺碼跟鞋盒上的根本不一樣，對此感到相當無奈，貼文一出，不少會員秒翻白眼怒轟：「很大的機率是試穿的消費者亂放」、「很多人會亂塞，沒水準的一堆」。
該名網友22日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示在好市多買鞋，原先試了鞋碼US 6的鞋子，最後決定帶走US 6.5的尺寸，沒想到回家打開一看，鞋子竟是US 8.5，讓她無奈直呼：「提醒要買鞋一定要再三確認蛤…」
貼文一出，不少網友苦勸，結帳前最好還是多檢查幾遍商品，「一定要打開對尺寸跟款式」、「上次打開竟然是放不同款的童鞋」、「真的要打開確認」、「裡面的鞋子有時跟外面標示不同」、「我都會打開鞋盒確認」、「買過兩支右腳的，還有一支沒鞋墊」、「我遇過打開鞋盒，裡面兩腳尺碼不一樣，還好結帳前有看」、「還好不是都同一腳的，那才更冏」。
也有網友怒轟，「開放試穿，很多人一次拿好幾個號碼，試穿後又亂塞回去，所以要購買前務必核對裡面的標號」、「感覺應該是有人同時試好幾雙，然後亂放」、「很大的機率是試穿的消費者亂放」、「有些人的行為態度真的很不可取」、「每次都看到一堆人在那穿來穿去的，很難不會被亂塞啊，很誇張每次都一堆人擠在那」、「很多人會亂塞，沒水準的一堆」。（編輯：賴禹妡）