收到錄取通知該去嗎？內行一看「驚人細節」狂勸退：毋湯
面試是找工作最重要的一環節，但同時也是求職者觀察公司的最好方法之一，不過卻有一名求職者面試後收到錄取通知卻覺得「怪怪的」，網友一看細節全都搖頭：「還是別去吧！」
這名網友在《PTT-Salary》板發文「晚上10點收到錄取通知？？」表示剛出社會最近在找工作，日前去面試一間外商公司的財會人員，原PO自認面試時表現並沒有很好，沒想到隔一天晚上10點該公司打電話給原PO卻沒接通，隨後原PO就收到人力銀行發來的訊息，裡面用英文通知他被錄取了！雖然被錄取應該很開心，但是原PO忍不住懷疑晚上10點打電話給求職者通知錄取，感覺有點怪怪的，因此上網詢問大家意見。
貼文一出，立刻有內行人表示：「代表人資到10點了還沒下班...」、「晚上十點屎缺」、「如果不是家族企業就是要這麼晚下班」、「連人資都血汗」、「常態加班確定要去…？」也有眼尖的網友發現該公司的英文通知信錯誤一堆：「這英文…」、「笑死hire要用被動式好嗎」、「這是是假外商吧，寫這什麼英文啊」、「短短一句有好幾個錯誤」、「正式的文件或通知這樣亂發絕對被電」。
不過也有網友表示：「搞不好人家彈性上班，是也不用這麼先入為主認為是加班」、「既然是外商又寫英文，也許發信者時區不在這啊」、「外商也不是只有美商 英文不好的也不少」、「面試時間很晚通常很可怕，但通知我覺得不一定」。（編輯：陳珮瑜）