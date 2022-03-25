不准你起身！貓咪按摩「堅持做全套」 狗哥哥一臉超厭世
許多民眾不只會養貓，還會養狗來作伴，卻也常常發生一些有趣的貓狗大戰。國外一名網友就拍下，自家貓咪在狗狗的身上「踏踏」的畫面，有趣的是，狗狗想起身，卻被貓咪壓下來繼續服務，一臉厭世的表情，逗樂大家。
一名國外網友分享，他一大早就撞見自家的愛貓，正在為牠的好朋友狗狗做一次可愛的按摩，但狗狗似乎非常不願意，瞪大雙眼非常的厭世。隨後，狗狗試圖想起身把貓咪趕走，但最終還是抵不過貓咪的堅持，被推倒後無奈的維持原樣，被貓咪繼續用「四爪按摩技術」服務。
短短幾秒鐘的影片曝光後，萌翻不少網友，「狗被貓嚇壞了，牠對此無能為力」、「喔好可愛」、「這是您的免費按摩，給我躺著放鬆」、「這狗狗也太厭世哈哈」、「這是貓夥伴的堅持呢」。
事實上，貓咪會有前腳「踏踏」類似按摩的行為，是來自小時候，出於本能利用腳掌踩踏來刺激貓媽媽的乳房分泌，才有奶可以喝，而當小貓吃飽喝足後，也會發出呼嚕嚕的聲音，才讓貓媽媽知道孩子已經喝飽了。
因此，成年後的貓咪，一旦碰到柔軟的棉被，或是飼主軟嫩的身體時，就會被喚起記憶進行「踏踏」動作，同時代表著，貓咪對當下的這個環境感到放心，也對主人表達愛意。（編輯：詹鎰睿）