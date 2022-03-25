為何台灣沒人敢開「夜市吃到飽」？眾曝尷尬主因：不可能
夜市是台灣最知名的文化之一，看到一整條燈火通明的小吃攤，讓人經過就忍不住被吸引，對此就有網友好奇，為何夜市不能開放一人500元整條吃到飽？貼文一出，網友們立馬吐槽：「大家成本都不一樣！有些可能賠到乾脆回家了！」
該名網友昨（24）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示台灣夜市這麼有名，為何不開放夜市吃到飽，一人只要繳500元就能吃盡夜市所有小吃，這樣做不僅店家有賺錢，消費者也吃得開心。
貼文一出，網友們紛紛點出殘酷關鍵為「成本不一樣」，「吃夜市不是吃Buffet，不同商家不同價位，統一個頭」、「每家的成本都不同，您500想吃幾家呢，吃到飽都千元起跳」、「每個攤位租金都不一樣，有的攤位要租好幾格這樣怎麼分」、「大家成本不一樣沒辦法這樣搞吧」、「每個店家食材成本不一樣怎麼做」、「大家成本都不一樣！有些可能賠到乾脆回家了」。
也有網友忍不住大力吐槽，「你經濟學有畢業嗎」、「你的錢是美金應該可以」、「你去夜市擺攤500元讓大家吃到飽吧」、「好吃的店一定虧死⋯難吃的就賺飽飽」、「夜市隨便也花超過一千」、「你為什麼會有這麼可愛的想法」、「500？我給你600，帶我去吃到飽」、「太天真了，夜市一趟隨便買都破500」。（編輯：賴禹妡）