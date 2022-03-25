台灣拉麵NO.1不是一蘭？「低調3間」老饕偷偷吃：會上癮
日本拉麵文化向來深受台灣人歡迎，近幾年有許多連鎖日本拉麵品牌進駐台灣，老饕們甘願花時間排隊，就為了吃上一碗熱熱的拉麵。對此，就有網友好奇詢問「台灣哪家連鎖拉麵是最好吃的啊？」貼文引起熱烈迴響，昔日被網友封為霸主的「一蘭拉麵」卻接二連三被超車。
原PO在「Dcard」貼文指出「我本身滿愛吃拉麵的，一個月平均會吃兩三次以上，但我通常都是吃連鎖的拉麵店，幾乎不太去一般的拉麵名店，因為每間都排爆，我又超討厭排隊，所以要排的一律略過哈哈哈，我吃過的連鎖拉麵店還算滿多間的，裡面我最喜歡我們學校附近的山嵐，還有忠孝復興的Nagi，雖然有時也要排一下，但通常很快就可以入座了，好奇大家最愛的拉麵店是哪間？」
貼文一出，網友紛紛回應「Nagi絕對是連鎖拉麵界唯一清流」、「Nagi真的價格公道又好吃欸」、「Nagi很棒，一蘭那個紙片肉還要一碗快300」、「屯京才是唯一解，料超多」、「Nagi好吃又便宜」、「屯京，以前在台北經過北車必吃，後來回中部還是時不時開車去台中吃」、「屯京真的很好吃，超喜歡」、「一幻啊，感覺很少人知道欸，吃了會上癮的」、「一幻 ，好像很少人推，他們的湯頭有濃濃的蝦味」、「我也推一幻，蝦湯在台灣也算少見」。
綜合網友意見，多數人推薦「Nagi」、「屯京」、「一幻」這三間日式拉麵店，至於排隊名店一蘭之所以沒有上榜，不少老饕認為一蘭一碗售價288元，但實際配料並不多，還在自己加點，經常吃完一整碗就要價350以上，對比其他日式拉麵店價格僅需200至300元，在CP值上稍嫌有點落差，因此沒有被老饕納入口袋名單當中。（編輯：張嘉哲）