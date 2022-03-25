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外送員被撞「滑行8公尺」！警曝肇事真相　同行一聽全怒

▲有外送員車禍送醫後，才從警方口中得知，肇事的婦人酒駕，是機車卡住對方才停下來。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有外送員車禍送醫後，才從警方口中得知，肇事的婦人酒駕，是機車卡住對方才停下來。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 14:11:53

隨著外送趨勢盛行，也大幅提升外送員的交通風險，24日晚間，一名外送員就不幸遭遇重大車禍，造成左手腕粉碎性骨折，全身多處內外傷，最後才從警方口中得知，肇事的是一名酒駕婦人，而且還不斷打電話來求和解，讓同行們心疼又氣憤。

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臉書社團「外送員的奇聞怪事」，24日出現一名外送員PO文「幸運的我還活著，還有意識」，原來他當天晚間10點工作時，在沒有人的路口被一台車撞傷，「一位有年紀的婦人從Lexus休旅駕駛座下車，我看了有苦說不出…無奈的搖搖頭覺得衰」。

送到醫院後，才從警方口中得知對方酒駕，並建議提告公共危險罪和傷害罪，即便原PO想等身體好了在處理，但警方堅持「因為酒駕屬於重大案件，必須請示檢察官…種種，所以必須立即用」，希望能確保原PO的權益。此外，警察也肯定，當下的肇事婦人並沒有煞車「你滑行了八公尺多，是你的機車把她汽車卡住到無法行進才停止的」

▲外送員。（示意圖／Pixabay）
▲原PO自述傷勢非常嚴重，也讓外送員們看完後滿是心疼，建議提告「酒駕不能容忍」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
事後原PO只能獨自帶著「左手腕粉碎性骨折」、「鎖骨骨折」、「多處皮外傷與內傷」傷勢，痛苦的做檢查、辦手續，直到凌晨四五點都還沒休息，怎料，肇事的酒駕婦人，一早就不斷打電話過來求和解、探病等等

最後他只能向大眾求助，「我很痛、很累，也還沒開刀，不知道狀況，是要怎麼和解，而且我現在需要休息，請問前輩們，這事件我有什麼要小心注意處理的？」

貼文一出，大家滿是心疼，紛紛安慰「請保重，祝早日康復」、「不要和解、跟平台回報，單據（含證據）收好準備提告」、「保重！雖然走法律途徑很累很漫長，但請不要輕易和解，酒駕是大家無法容忍的」、「酒駕千萬不要和解，否則會害到下一個受害者」、「好好休息，酒駕不可容忍，告到底」。（編輯：詹鎰睿）

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