COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Toyz和奈奈傳復合？突曬放閃出遊照　粉絲朝聖：好好珍惜

▲Toyz突曬和奈奈的出遊照，同時也是風波以來，首度同框，讓許多粉絲爭相祝賀。（圖／Toyz臉書）
▲Toyz突曬和奈奈的出遊照，同時也是風波以來，首度同框，讓許多粉絲爭相祝賀。（圖／Toyz臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 15:13:452022-03-25 15:16:34

曾代表台灣拿下《英雄聯盟》S2世界冠軍的Toyz（劉偉建），原定要和前女友奈奈結婚，怎料卻被爆出一連串風波，再加上許多因素，兩人只好分手做收。怎料，24日Toyz突然在臉書曬出兩人合影，更是風波後首度同框，掀起外界熱議，「是復合了嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
歷經一連串的風波後，Toyz除了在YouTube的經營、直播實況以外，更把重心擺在電競事業上，並成立「螞蟻戰隊」，希望能培育、挖掘出更多優秀的電競人才，讓電競圈更加完善，藉此來回饋社會。

不過，外界最關心的還是，Toyz和前女友奈奈的狀況，因Toyz出獄後多次提到奈奈，自認很對不起她，更強調是靠奈奈的陪伴，才能在牢獄中度過，無奈因為女方家人的關係，和加上其他種種因素，讓原定要在今年結婚的兩人，只好黯然分手。

▲Toyz和奈奈傳複合？突曬放閃出遊照　粉絲朝聖：好好珍惜。（圖／Toyz臉書、奈奈IG）
▲奈奈同一時間也在IG上分享影片，大方證實兩人共同出遊。（圖／Toyz臉書、奈奈IG）
但Toyz近期在實況上面，仍躲不過網友們的瘋狂追問，是否和奈奈保有聯絡？雖然Toyz多次開玩笑、做做效果的帶過，但明顯透露出兩人其實還有在連絡。有一次更在直播喝醉時打給女方，而奈奈的語氣也沒有不悅，反倒冷靜的催促Toyz快去醒酒。

如今，Toyz在24日曬出和奈奈出遊的照片，奈奈也大方在IG限動上分享影片，讓外界、粉絲們掀起熱議，「是複合了嗎？」「回歸了」、「愛上你算偉建」、「按奈不住」、「要好好珍惜吧」。對此，《NOWnews今日新聞》已經詢問Toyz本人求證，截稿前尚未得到回應。

▲Toyz和奈奈傳複合？突曬放閃出遊照　粉絲朝聖：好好珍惜。（圖／Toyz臉書）
▲Toyz創立螞蟻戰隊，希望能為電競圈做出貢獻，回饋社會。（圖／Toyz臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您，酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

Toyz喝醉Call in道歉！崩潰大哭秒關台　昔日好友回應了

iPhone出現「Toyz報平安」？遺失文瘋傳驚呆：主人不簡單

Toyz詐賭影片曝！「透視牌+隱形眼鏡」　鬼之操作全認了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀