Toyz和奈奈傳復合？突曬放閃出遊照 粉絲朝聖：好好珍惜
曾代表台灣拿下《英雄聯盟》S2世界冠軍的Toyz（劉偉建），原定要和前女友奈奈結婚，怎料卻被爆出一連串風波，再加上許多因素，兩人只好分手做收。怎料，24日Toyz突然在臉書曬出兩人合影，更是風波後首度同框，掀起外界熱議，「是復合了嗎？」
歷經一連串的風波後，Toyz除了在YouTube的經營、直播實況以外，更把重心擺在電競事業上，並成立「螞蟻戰隊」，希望能培育、挖掘出更多優秀的電競人才，讓電競圈更加完善，藉此來回饋社會。
不過，外界最關心的還是，Toyz和前女友奈奈的狀況，因Toyz出獄後多次提到奈奈，自認很對不起她，更強調是靠奈奈的陪伴，才能在牢獄中度過，無奈因為女方家人的關係，和加上其他種種因素，讓原定要在今年結婚的兩人，只好黯然分手。
但Toyz近期在實況上面，仍躲不過網友們的瘋狂追問，是否和奈奈保有聯絡？雖然Toyz多次開玩笑、做做效果的帶過，但明顯透露出兩人其實還有在連絡。有一次更在直播喝醉時打給女方，而奈奈的語氣也沒有不悅，反倒冷靜的催促Toyz快去醒酒。
如今，Toyz在24日曬出和奈奈出遊的照片，奈奈也大方在IG限動上分享影片，讓外界、粉絲們掀起熱議，「是複合了嗎？」「回歸了」、「愛上你算偉建」、「按奈不住」、「要好好珍惜吧」。對此，《NOWnews今日新聞》已經詢問Toyz本人求證，截稿前尚未得到回應。