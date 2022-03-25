Buffet吃到飽全客滿！他愣「明明有空桌」 知情人曝解答
吃到飽Buffet有多樣的食材可供選擇，因此相當受到台人喜愛，幾間知名的吃到飽Buffet更是一位難求，訂位總是早早被搶空，有民眾選擇到現場排候補，卻意外發現餐廳常宣稱已客滿，連候補也不給進場，實際上現場卻仍有許多空桌，對此，知情人則出面曝解答。
根據網友於臉書社團《台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報》發文表示，自己因訂不到知名吃到飽Buffet的位子，便決定到現場排候補，當天拿到排候號碼第3位，剛好可以入內用餐，而餐廳也對後面的顧客表示「已經沒有位置了」。
不料，原PO入座後，卻發現餐廳內還有不少的空桌，讓他好奇的質疑「為什麼明明還有位子，卻不給候補的進來」，他也表示不只一家吃到飽Buffet有此現象，其它類似的餐廳也會有，現場明明有空桌卻告知不能候補的問題。
對此，知情人則出面為餐廳喊冤，「因為人員配置問題和餐廳人流控管」、「應該有人流量考量！」、「餐廳有服務人力上的問題，如果當天有員工臨時請假，為了維護服務品質，還是有必要控制人數」、「服務人員不夠啊，難道你希望看到人坐滿卻沒服務人員收餐盤嗎？」、「常吃的都知道，控管人數」。（編輯：鍾怡婷）