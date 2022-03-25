2022上半年3星座貴人運旺！這位多到擠爆門　冠軍多聚會

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第三名、射手座
貴人滿天下
目前射手座的手足宮有金星照看，你的貴人可以說是滿天下，在親友的牽線下，你的貴人從職場丶生活等各種場合不斷出現，多到快踩破你家門檻。特別是在工作上升遷機會非常大，你過去的努力付出將被看見丶得到兌現，很快就能得到重要計劃丶專案的主掌權，這是你期盼很久的夢想，此刻即將實現。現在起身邊的資深前輩，或長輩都會是你的貴人，使你的未來更加光明。感情上，朋友就是你的貴人，透過朋友介紹，你很可能會認識一個很適合結婚的好對象。
第二名、處女座
親密夥伴是你的神隊友
目前處女座的關係宮有吉星木星的助力，若你想要請調到心儀的職位、跳槽到理想的公司，你的另一半或是密友就是你的神隊友，為你穿針引線或是你想要創業的話，也能替你打點創業所需的大小事，牽線助你圓夢的人脈、指點你工作上與人相處以及你未被挖掘的潛力特質，使你更懂人際斡旋、對自己更有自信。單身的你，不妨留意身旁與你走得近的異性或是聊得來的舊識，你在上半年張開雙手就能收穫戀情與工作。
第一名、雙魚座
參加聚會結識人脈
目前雙魚座的玄秘宮有金星眷顧，平常工作表現就亮眼的的你，懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，很有可能在近期被挖角到夢寐以求的職位及部門。或是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司。如果想要工作方面更多元發展，你會獲得得力的人脈觸及更多潛在客戶。記得可別整天把自己關在公司或是工作室裡，貴人會出現在你不曾留意過的聚會裡，有人發出邀約的話可千萬要把握赴約，為你牽線能夠挹注千金的富貴人脈助你打造事業。（編輯：陳珮瑜）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。