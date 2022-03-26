麥當勞停賣什麼最可惜？「神級漢堡」狂被喊：比奶茶經典
知名速食品牌「麥當勞」擄獲不少人的胃，長年經營下來，更創造許多經典商品，而近日麥當勞宣布將停售8項產品，掀起一陣討論，也有網友好奇，那麼多年來被停售的食物中，「大家最希望麥當勞的什麼回歸」，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文表示，「講到速食店，不少人會想到麥當勞，選項多又美味，深受民眾喜愛，但麥當勞最近宣布，雖然要新增部份產品，但也有8項商品停售」，不過原PO話鋒一轉，哭喊「可不可以讓焦糖奶茶跟奶昔回來，尤其焦糖奶茶停售也4年了，就像分手的前任」，好奇網友們「覺得麥當勞什麼東西應該要回來」？
貼文一出，網友紛紛留言表達想法，其中「千島黃金蝦堡」被許多人點名，「蝦排堡，拜託，他超級好吃」、「沒了蝦堡，現在都不知道要吃什麼漢堡」、「最想念千島黃金蝦堡」、「還我千島黃金蝦堡」、「千島黃金蝦堡真的超好吃」、「提到蝦堡就想哭」。
此外，其他網友也留言呼喊，「我覺得是奶昔」、「奶昔呢」、「搖搖薯條、雞球、雞腿排系列」、「焦糖奶茶還是很想喝」、「辣味雞塊」、「巧克力聖代」、「法式芥末香雞堡，天堂才有的食物居然要下架了」、「板烤希望可以回歸常態性商品 」、「冰炫風的各種口味都回來」。（編輯：張志浩）