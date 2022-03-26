店員不忍了！全家「隱藏服務」躲1年曝光 眾愣：沒看過
台灣超商密集度非常高，往往一條街上就有各種不同品牌的超商，而每間超商都會祭出不同的特色來吸引客人。而近日，就有一名全家網友分享自己深夜補貨的影片，沒想到意外揭露全家「賣青菜的隱藏服務」，釣出不少網友驚呼「真的從來沒看過........」、「是要往全聯邁進嗎？」貼文引發熱議。
一名全家店員在Tik Tok貼文指出「那麼多啊！那麼多要補貨啊！來看看是什麼啊！你看啊一堆菜啊，滿滿的菜啊，都可以開全聯了啊！改天不就給我直接來一堆肉片，你看這什麼！紅蘿蔔啊！」只見貼出的影片中，店員一個人補貨補了滿滿的藍色箱子的青菜，舉凡像是茭白筍、高麗菜、紅蘿蔔都有，讓店員對於超商竟然開始賣蔬菜感到不解。
貼文一出，網友紛紛回應「真的從來沒看過有全家賣青菜欸」、「真的是全家就是你家」、「向全聯致敬一下啊！不用嗎？」、「差不多了！現在各種生意都要做...全聯員工路過」、「全聯都能賣咖啡了！全家賣個青菜還好吧！哈哈哈哈哈」、「超商店員真的是萬能的......」、「哪家店有在賣青菜啊....」、「真的超生氣欸XD工作量變一堆」。
事實上，因應去年中疫情大爆發，當時全家針對消費者需求，避免群聚到菜市場買菜，就推出「超市機能店」，全台有200間全家門市開始販售近40款蔬菜商品，與「玉美生技」、「小青農場」、「台糖」等知名品牌合作推出生鮮蔬菜商品，沿用至今都還有許多門市直接常態販售，提供民眾更便利的日常生活，不過，也因為店員工作事項太多，意外讓該隱藏服務掀起討論。（編輯：張嘉哲）