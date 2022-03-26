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麥當勞吃大薯驚見「logo顛倒」！內行一看抖真相：很常見

▲一名網友表示，他在吃麥當勞時，發現薯條上頭貼著顛倒的logo貼紙。（圖／翻攝自Dcard）
▲一名網友表示，他在吃麥當勞時，發現薯條上頭貼著顛倒的logo貼紙。（圖／翻攝自Dcard）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 10:38:10

知名速食品牌麥當勞推出許多經典商品，其中薯條更是廣受顧客喜愛，近日就有一名網友表示，他在吃麥當勞時，發現薯條上頭貼著顛倒的logo貼紙，讓他好奇原因為何，貼文曝光後，立即有內行人現身解釋：「那個是特製貼紙，這樣貼應該是覺得貼紙的紅跟薯條盒的紅太像，怕收餐的人拿錯才這樣貼的。」 

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該名網友昨（25）日在Dcard中貼文，他以「麥當勞薯條改標了」為題，表示他吃麥當勞時，看到薯條盒子外頭，竟沒有常見的「M」logo而是改成顛倒的「W」，讓他好奇問：「為啥薯條盒子外面還要多貼一個W？」 

▲一名女網友指出，自己吃麥當勞10幾年，卻發現一款「隱藏美食」完全沒看過。對此，就有員工回應「根本沒什麼人在點！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原本麥當勞薯條沒有貼紙，但網友分享自己的薯條盒上有一個詭異的貼紙，其用途引發討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛笑翻喊，「你不知道嗎，已經改叫WacDonald了」、「笑死我的天啊」、「VIP會員」、「買到盜版的了啦」、「哇當勞」、「那你放錯了欸，盒子顛倒拿才是正確吃法」。 

也有網友解釋，「特製都會貼貼紙喔」、「那個是特製貼紙，這樣貼應該是覺得貼紙的紅跟薯條盒的紅太像，怕收餐的人拿錯才這樣貼的」、「無鹽就會貼貼紙啊」、「特製貼表示去鹽，也可能是去鹽的取消所以盒子還能用，就繼續拿去裝正常的薯條」、「貼紙本來就都亂貼啊by麥胞」、「去鹽就會有貼紙，原本是圓形，後來變正方形」。（編輯：賴禹妡） 

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