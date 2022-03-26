超商美食誰CP值最高？老饕激推「這神物」：架上都是它
超商林立是台灣街上常見的景象，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化的食品，也成為不少人三餐的選擇之一，近日有網友就發現，超商的食物的商品架上，一眼望去竟然滿滿的都是「義大利麵」，只有品牌和口味的差異，新奇的景象引起網友熱烈討論。
一名網友在PTT發文提到，某天他心血來潮，想在超商買食物吃，由於自己已經許久未吃超商食物，他走進店內正要挑選餐點時，赫然發現冰箱上滿滿的都是義大利麵，原PO驚呼「超商已經變義大利麵館了嗎，款式那麼多，一家居然就賣10幾種義大利麵，我還停留在以前只有肉醬跟奶油培根義大利麵的時代欸 」。
貼文曝光後，留言區掀起一番討論，「合理啊，有些比外面好吃」、「搭配特價優惠，買起來很爽」、「表示多人買成本低又好賺」、「超商最好吃就義大利麵吧」、「超商光麵是Ｑ的就贏一堆店」、「打折的時候買CP值突破天際」、「和外面物價相比，這算實惠了」、「好賺又好吃，可以算雙贏吧」。
不過也有網友持相反意見，直言「吃不飽啊，份量也是一大考量」、「熱量很嚇人，常吃的一定胖」、「缺點是店內口味很常更換，常常連好吃的也被換掉」、「還是不會特地到超商買義大利麵微波」、「會去超商買義大利麵，其實重點還是方便」。（編輯：張志浩）