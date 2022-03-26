見習郵差信件灑滿地！下秒「1畫面」網全看哭：最美風景
「感謝有你們讓這個世界充滿溫情！」一名網友在臉書表示，他從監視器畫面上看到，有郵差在送信途中不慎將大量信件灑落在馬路上，當時天氣還陰雨綿綿，卻出現許多熱心民眾幫忙撿拾，暖心畫面讓網友看了全讚：「感謝所有愛心人協助，超美的畫面，郵差真的很辛苦！」
該名網友在臉書社團「我是新莊人」中貼文，他表示在一早下雨的忙碌街道上，有名郵差的信件灑落一地，當時一旁婦幼診所的櫃檯、護理人員立即停下手邊工作，走到馬路上替郵差拾起信件，同時也有不少路人注意到，加入幫忙的行列，更暖心的是，後方車陣也自動停止，並耐心等候，這溫暖畫面讓他直呼：「看到熱心協助的同事及路人，內心感到溫暖，心情也愉悅了起來，感謝有你們讓這個世界充滿溫情。」
貼文一出，網友紛紛留言，「天微涼，新莊人卻好暖」、「台灣最美麗的風景是人」、「超暖心的畫面」、「下雨天⋯大家互相幫忙，真的很感動」、「大家團結力量大」、「真的感人，希望這些人都能順心」、「眼睛下雨了」、「好溫暖辛苦郵差還有謝謝溫暖的大家」、「最美的早晨，謝謝所有幫忙的人」、「綿雨中超暖心的風景」、「感謝所有愛心人協助，超美的畫面，郵差真的很辛苦」。
根據《中央社》報導，原來這名郵差年僅26歲，正在新莊郵局見習，三重郵局局長嚴洧澤透露，疑似是郵差不熟悉雨中保管信件的技術，才會發生這個意外，非常感謝民眾伸出援手，郵局也將會派人前往診所致謝。（編輯：賴禹妡）