面試官收履歷驚「這不是人類」！真面目曝光嗨了：想錄用
店家在面試員工時，第一步都是透過履歷來瞭解概況，不過就有一名網友表示，她在查看應徵履歷時，突然發現其中一張並不是人類投的，而是「貓型機器人」，讓她感到相當驚奇，貼文曝光後，網友也留言笑喊：「太可愛了吧！機器人的履歷！」
該名網友昨（25）日在Dcard中貼文，她以「當我的同事是機器人」為題，表示她在餐廳工作時需要處理徵人相關事宜，並且親自面試應徵者，沒想到昨日在打工APP上看到，竟有一張履歷是「貓型機器人」來報名的，學歷還寫「甲電大學機器人系」，讓她當場直呼太荒唐，也笑喊：「假如哪天我的同事真的是機器人⋯我是不是就不用處理各種奧客鳥事了，派個貓貓臉過去，大家就被萌翻。」
貼文一出，網友紛紛留言，「太可愛了吧！機器人的履歷」、「如果我是老闆會想用機器人當員工欸既可以有效率送餐，又不會容易出現跟人有關的糾紛工作起來應該會順暢許多」、「是貓咪的樣子欸，也太可愛了吧！而且現在疫情也比較安全的感覺」、「我剛剛突然發現，竟然真的有機器人系？！本來以為是履歷唬爛的⋯」、「很多餐飲業現在都有機器人耶」。
不過，也有網友表示，「剛剛特地去查了一下，覺得有這個機器人好像蠻不錯的，整個餐廳的服務可以更加圓滑，但這個比較適合寬敞餐廳，另外不能在客人用完餐後擦桌子有點小可惜」。（編輯：賴禹妡）