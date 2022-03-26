男煮泡麵堅持不加蛋！「狂丟1物」老饕開鍋臉綠：全毀了
泡麵因方便且快速的特性，成為大家宵夜時段的好夥伴，而有些人認為泡麵單吃太過無趣，還會加入蛋、青菜等食材，增加泡麵的豐富性。不過，就有一名網友指出，自己煮泡麵不加蛋，反而「狂加一道食材」，卻讓老饕崩潰直呼「毀了一切！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》上好奇詢問，「韓式泡麵加上滿滿的小黃瓜，為什麼朋友說我毀了一切？」他緊接著貼出一張照片，從畫面中可見，湯底顏色呈現韓國泡菜的火紅色，鍋內還有不少小黃瓜飄浮著。
照片曝光後，馬上引來老饕們嚇壞直呼，「確實看起來不好吃了，乍看以為醬油醃小黃瓜==」、「覺得看了沒食欲.....」、「味道不搭啊⋯⋯」、「在韓國的話應該是放櫛瓜...」、「真的毀了。。。應該是要泡菜呀」、「看起來很難吃」、「小黃瓜的味道我真的不行」。
甚至有網友專業回應，「因為黃瓜沒去籽，遇熱遇鹽會出水，破壞酸辣的湯頭變清甜，加上美白菇也會出水破壞韓式湯頭，如果是我就自己再泡一包」、「小黃瓜水分含量超過90％，所以丟小黃瓜下去，味道都會變淡，泡菜都沒泡菜味了」。
但也有人跳出來反駁，認為「只要吃了不拉肚子，加什麼東西都可以」、「加起司！！！好吃」、「如果做涼拌蒜辣小黃瓜，就很搭泡麵⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）