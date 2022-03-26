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韓籍網紅爆「隔離像監獄」！快餓死想逃離　台師大回應了

▲韓國網紅「寶妮」來台師大唸書，入境檢疫10天，隨後住進學校安排的防疫旅館，卻爆料房間衛生不佳、伙食超寒酸。（圖/寶妮IG）
▲韓國網紅「寶妮」來台師大唸書，入境檢疫10天，隨後住進學校安排的防疫旅館，卻爆料房間衛生不佳、伙食超寒酸。（圖/寶妮IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 13:25:182022-03-26 13:28:57

韓國網紅「寶妮」來台師大唸書，入境檢疫10天，隨後住進學校安排的防疫旅館，結果寶妮卻拍影片抱怨，房間衛生不佳慘害她過敏睡不好，甚至隔離餐也是慘不忍睹，讓她崩潰超想離開，甚至直言「這個地方是監獄嗎？」結果影片曝光後在網路上引起巨大迴響，對此，台師大也發出7點聲明澄清，強調絕對沒有依照國籍區分防疫旅館。

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一名網友在24日在Dcard以「台灣師大丟臉丟到國外」為題發文，轉發「寶妮與寶媽」的影片與限時動態，寶妮在IG上大抱怨每天的早餐都吃吐司、漢堡+要自己泡的紅茶以外，更發現來自英國、日本、美國的同學都住在高級飯店內，揭露種種受到歧視行為的舉動，寶妮在影片中更直呼「我好餓！這裡是監獄嗎？」

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▲韓國籍華語生寶妮爆料來自其他國家的同學都住在飯店，吃的伙食也跟自己相差甚遠。（圖/寶妮IG）
貼文一出，網友紛紛回應「這真的太誇張＝＝幫高調」、「怎可以同學住不同地方品質還差那麼多啊」、「真的丟臉丟到國外去了」、「把韓國、泰國、越南學生安排到爛飯店去，把英美日學生安排到高級隔離飯店，真的太扯」、「連我自己家人住便宜的隔離飯店，用餐也沒那麼差」、「這個早餐扯到爆，還要自己泡紅茶是怎樣啊」。

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▲隔離住所衛生環境不佳，讓寶妮不斷過敏，讓她直呼「很誇張的環境」。（圖/寶妮與寶媽YT）
對於寶妮出面爆料一切，台師大稍早也發出聲明表示，安排該韓國籍華語生的防疫旅館，是經衛生福利部核可之防疫旅館，陸續都使用該飯店作為學生檢疫場所，過去未接獲學生反映餐點問題，但曾接獲學生反映房價費用偏高，14天隔離檢疫期間造成經濟負擔，因此曾中斷一學期未合作。

「近來疫情趨穩，校方重新與該間飯店接洽，飯店提供優惠價、每天住宿費用含三餐約2100元，這次學生反映飯店餐點品質不佳，未來將暫停與該飯店合作。雖已提供協助安排另一旅舘，但該生最後仍決定續住」台師大強調，絕對沒有依照國籍區分等級防疫旅館，也沒有歧視之事實。（編輯：張嘉哲）

台師大聲明全文：

本校鄭重澄清 絕無依照國籍區分防疫旅館之情事

一、我國政府逐步放寬非本國籍人士入境許可，該位韓國籍人士已有一定華語能力基礎，此次來臺以「學習中文」為由，申請至本校國語教學中心短期就讀半年，藉此加強自身語言能力，並肯定本校華語教學成果。

二、韓國籍華語生此次入住的香城飯店臺北店，位於臺北市中心信義區，是經衛生福利部核可之防疫旅館。自110年5月政府開放華語專案受獎生入境後，本校陸續都使用該飯店作為學生檢疫場所，過去未接獲學生反映餐點問題，但曾接獲學生反映房價費用偏高，14天隔離檢疫期間造成經濟負擔，因此曾中斷一學期未合作。

三、近來疫情趨向穩定，政府擴大開放短期華語生入境，本校國語教學中心向來是華語生來臺的首選，因近期入境學生人數較多，所以本校重新與該間飯店接洽，飯店也願意提供優惠價格給中心學員，每天住宿費用含三餐約2100元，但因這次學生反映飯店餐點品質不佳，本校未來將暫停與該飯店合作。

四、該位華語生於3月17日入住，3月22日反映飲食不佳，本校國語中心接獲訊息後，立刻請旅館調整。爾後其詢問更換旅館事宜，行政人員亦表達可提供相關協助，但因防疫旅館升等費用及取消住宿罰款等相關規定，乃依公版定型化契約規定，非本中心可掌控。以該生為例，同仁雖已提供協助安排另一旅舘，但該生最後仍決定續住。

五、今年3月起政府剛開放就讀6個月的華語生入境，故申請本校國語中心春季班的學員非常多，不論任何國籍，都可能搭乘或轉乘同一班機抵台。本校行政同仁乃事先依據學生提供的抵台班機日期，與防疫旅館該日至隔離結束日可容納的人數，安排防疫旅館。若旅館間數不夠，同一天入境亦可能分住不同旅館，絕無依照國籍區分防疫旅館之情事。若遇學員臨時取消來台或班機有變動(如近期法蘭克福機場罷工等)，皆須隨時聯繫防疫旅館更改入住起迄日期。

六、本校國語中心同仁自邊境管制後，每學季即全力協助新生入境就學。今年2月中旬以來即動員隨時掌握且已協助逾兩百位華語生入境，並於防疫旅館安置，協助後續每位學生回報身體狀況及定期篩檢，並隨時提醒需配合國內防疫規定。而為配合學生入境班機時間，中心同仁經常需忙至深夜甚或凌晨，對於學生各項詢問、身體不適及住宿飲食問題，也一定皆於Line群組第一時間給予協助。

七、國語中心一向以學生福祉為主要考量，在能力範圍內，致力為學生提供最佳服務，本次安排中或有不盡周全之處，未來會協助提供更多不同價位之防疫旅館，供後續入境之華語生選擇入住，也希望該生在3月28日解除隔離後，能夠盡情享受臺灣美食及美景。

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