COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

他見罰單譙「對機車趕盡殺絕」！網一看嘆：國文老師在哭

▲一名網友在網路上怒罵「現在交通部對於機車就是要趕盡殺絕就對了？」（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）
▲一名網友在網路上怒罵「現在交通部對於機車就是要趕盡殺絕就對了？」（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 13:55:58

為了使交通順暢、安全，用路人需遵守交通法規，避免吃上罰單，就有一名網友看到罰單上的內容，忍不住怒罵「現在交通部對於機車就是要趕盡殺絕就對了？機車禁止行駛機車道？」原以為會獲得一票支持，沒想到貼文一出，網友們反轟：「是機車行駛『禁行機車道』，不是機車『禁止行駛』機車道」、「你國文老師要哭哭了」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（25）日在臉書「爆廢公社公開版」中留言，他表示看到一張罰單，內容讓他忍不住怒罵「現在交通部對於機車就是要趕盡殺絕就對了？機車禁止行駛機車道？這不是我的罰單，只是不爽交通部是在哈嘍⋯」不過，仔細看罰單上的違規事實，並不是原PO說的「機車禁止行駛機車道」，而是「機車行駛禁行機車道」。 

▲一名網友看到罰單上的內容，忍不住怒罵「現在交通部對於機車就是要趕盡殺絕就對了？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲貼文曝光後，許多網友看了罰單照，紛紛搖頭吐槽「你國文老師在你背後很火」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）
貼文一出，網友忍不住吐槽，「顛倒幾個字就想釣魚，你太淺了」、「要看完內容啊！少了兩個字意思就完全不同」、「你要不要去看一下眼科」、「中文理解力有待加強唷」、「是機車行駛『禁行機車道』，不是機車『禁止行駛』機車道」、「你根本沒搞懂為何被罰啊」、「禁行機車道你騎在上面當會被罰錢啊？你是在哈嘍嗎」。 

也有網友笑喊，「國文老師要哭了」、「中文體育老師教的嗎」、「你的國文老師在哭」、「國文老師表示：⋯」、「你國文老師要哭哭了」、「你國文老師在你背後很火」、「丟臉到不行，你對不起很多老師」。（編輯：賴禹妡） 

限速52公里！他接罰單「超速1公里」無奈喊：該申訴嗎？

臨停紅線遭檢舉！他怒曬罰單照　眾「1理由」全拍桌力挺

國道被拍照沒繫好安全帶　女網友：抓個癢也被開罰單！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀