他見罰單譙「對機車趕盡殺絕」！網一看嘆：國文老師在哭
為了使交通順暢、安全，用路人需遵守交通法規，避免吃上罰單，就有一名網友看到罰單上的內容，忍不住怒罵「現在交通部對於機車就是要趕盡殺絕就對了？機車禁止行駛機車道？」原以為會獲得一票支持，沒想到貼文一出，網友們反轟：「是機車行駛『禁行機車道』，不是機車『禁止行駛』機車道」、「你國文老師要哭哭了」。
該名網友昨（25）日在臉書「爆廢公社公開版」中留言，他表示看到一張罰單，內容讓他忍不住怒罵「現在交通部對於機車就是要趕盡殺絕就對了？機車禁止行駛機車道？這不是我的罰單，只是不爽交通部是在哈嘍⋯」不過，仔細看罰單上的違規事實，並不是原PO說的「機車禁止行駛機車道」，而是「機車行駛禁行機車道」。
貼文一出，網友忍不住吐槽，「顛倒幾個字就想釣魚，你太淺了」、「要看完內容啊！少了兩個字意思就完全不同」、「你要不要去看一下眼科」、「中文理解力有待加強唷」、「是機車行駛『禁行機車道』，不是機車『禁止行駛』機車道」、「你根本沒搞懂為何被罰啊」、「禁行機車道你騎在上面當會被罰錢啊？你是在哈嘍嗎」。
也有網友笑喊，「國文老師要哭了」、「中文體育老師教的嗎」、「你的國文老師在哭」、「國文老師表示：⋯」、「你國文老師要哭哭了」、「你國文老師在你背後很火」、「丟臉到不行，你對不起很多老師」。（編輯：賴禹妡）