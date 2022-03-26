星巴克狂推買一送一！眾傻眼「為何不降價」 真實關鍵曝
台灣咖啡市場廣大，其連鎖咖啡競爭非常激烈，其中最廣為人知的星巴克雖然穩坐前幾名聲量，但其餐點相對其他間高價，仍有人覺得CP值不夠高，而近日星巴克因應來台24週年，特地舉辦「好友分享」活動，只要身分證對中2、4兩碼，就能享有買一送一的優惠。對此，就有網友討論「飲品買一送一的風氣是不是太過了？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「真心覺得買一送一根本是增加服務人員太多無謂的負擔，比較懷念沒有買一送一，好讓服務人員努力提升服務與飲品品質的服務，而且根本也不是每位客人都需要多的那一杯，有些人可能點了要加錢的飲品，又沒注意聽到服務人員報的那一長串確認點單說明，不僅服務人員做白工、多做一杯飲料也是浪費資源......買一送一根本太頻繁了」。
貼文一出，網友紛紛回應「喜歡買一送一的人>討厭的人啊，他們有錢賺當然這樣搞」、「沒辦法，有活動人潮才多」、「真的，買一送一真的太頻繁」、「星巴克活動撒太多，服務品質跟熱忱都沒了」、「現在買一送一沒像以前那麼多人了，以前都要排超長，現在咖啡廳太多了」、「星巴克才不值原本那個價吧.....沒買一送一我都不喝」、「想想看星巴克買一送一誰受害最大，就知道為什麼有這篇了，就是店員跟想要享受高服務的消費者」。
而也有許多網友不解，既然星巴克要這麼常常推出買一送一，為何不要直接降價賣生意更好，就有不少內行人點破關鍵「經濟學上的一環節，如果降價賣也不會賣更好，以消費者心態來說，如果以星巴克在台灣的高價定位，降價賣會有一種欺騙消費者的感覺（原來這價格也能賣），但推出買一送一，消費者的心理方面是以一種撿到便宜的概念去買，這是差別非常大的，也是眾多商家近幾年來常用的手法，非常常見」。（編輯：張嘉哲）